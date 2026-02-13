Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wujek Jeffrey" i drogie prezenty. Znana prawniczka odchodzi ze stanowiska

Kathryn Ruemmler
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Jedna z najlepiej opłacanych prawniczek w USA Kathryn Ruemmler odchodzi z Goldman Sachs - poinformował "New York Times". Zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu jej korespondencji z Jeffreyem Epsteinem.

Kathryn Ruemmler, która w przeszłości była doradczynią administracji Baracka Obamy, ogłosiła swoje odejście ze stanowiska czołowej prawniczki w korporacji w czwartek wieczorem czasu lokalnego. David M. Solomon, dyrektor generalny Goldman Sachs, oświadczył, że przyjął jej rezygnację i szanuje tę decyzję.

Jej współpraca z tą firmą ma zakończyć się latem - podał "Financial Times".

Kathryn Ruemmler
Kathryn Ruemmler
Źródło: AARON M. SPRECHER/PAP/EPA

- Podjęłam decyzję, bo uwaga mediów skupiona na mnie, związana z moją poprzednią pracą jako adwokatki, zaczęła stawać się utrudnieniem - powiedziała Ruemmler, która według CNN jest jedną z najlepiej zarabiających prawniczek w USA.

Przez lata utrzymywała kontakty z Epsteinem

Ruemmler i przedstawiciele z Goldman Sachs przez lata utrzymywali, że jej stosunki z Epsteinem nie wykraczały poza kwestie zawodowe. Jednak z ujawnionych pod koniec stycznia przez resort sprawiedliwości wiadomości e-mail, SMS-ów i zdjęć wynika, że przez lata utrzymywała relacje z finansistą i otrzymywała od niego prezenty, w tym torebkę Hermes, produkty Apple'a, wizyty w spa i u fryzjera, a także bilety lotnicze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski
"Pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

"Pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

Marcin Złotkowski, Monika Winiarska

Kobieta omawiała z nim swoje doświadczenia randkowe. W jednej z wiadomości Ruemmler nazwała Epsteina "wujkiem Jeffreyem". Miała też pytać Epsteina o wyjazd na jego prywatną wyspę, lecz nie wiadomo, czy taka wizyta się odbyła.

Wygląda też na to, że w ramach wymiany e-maili na temat jej potencjalnego zatrudnienia w funduszu hedgingowym Citadel, zapytała Epsteina, czy planuje "wymienić jedną z jego Rosjanek" na jej wynagrodzenie - przekazał "Financial Times".

Siedzi w więzieniu, a tu światowy krach 2008. Epstein wykręca dwa numery
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedzi w więzieniu, a tu światowy krach 2008. Epstein wykręca dwa numery

Piotr Szostak

Korespondencja Ruemmler i Epsteina obejmuje lata 2014-2019. W 2008 roku Epstein został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich.

Ruemmler oświadczyła, że żałuje znajomości z Epsteinem i zapewniła, że nie była świadoma jego przestępczych działań.

OGLĄDAJ: Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
pc

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: AARON M. SPRECHER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAGoldman SachsJeffrey Epstein
Czytaj także:
Firma
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"
BIZNES
Tory, kolej, transport
Śledztwo w sprawie śmierci pasażerki pociągu. Ciało znaleziono na torach
Łódź
orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
BIZNES
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
ZUS o waloryzacji emerytur
BIZNES
Józef Kubica i Edward Siarka, politycy Suwerennej Polski
Kampania wyborcza za miliony z lasu
Robert Zieliński
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
METEO
Dziecko wypadło z okna na trzecim piętrze (zdjęcie ilustracyjne)
Dzieci odebrane z rodziny zastępczej, 8-latek w szpitalu
Łódź
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
WARSZAWA
imageTitle
Nagły zwrot akcji. Wpadła na dopingu, wystartuje w igrzyskach
EUROSPORT
Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe"
Kościół "stał się miejscem ciemności". Druzgocący raport
Maria Mikołajewska
imageTitle
Wpadka mistrza. "Drogi panie Merz, bardzo przepraszam"
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
WARSZAWA
Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół
WARSZAWA
Sylwia Gliwa, Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz na planie "Na Wspólnej"
Od dwóch dekad grali małżeństwo. "To straszny dzień i straszne przeżycie"
Kultura i styl
imageTitle
Kanada rozbiła potentata. Najszybciej zdobyta bramka w turnieju
EUROSPORT
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe dane o inflacji w Polsce
BIZNES
Sejm przyjął ustawę wdrażającą program SAFE
SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły
Polska
Bożena Dykiel
"To było i zabawne, i szokujące". Wspominają Bożenę Dykiel
Kultura i styl
Nartki
Polacy walczą w biegu na 10 km
RELACJA
Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Ostatnie przygotowania przed "powodzią stulecia"
METEO
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Te produkty podrożały najbardziej
BIZNES
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Sikorski: prezydent złamał publiczne zobowiązanie
BIZNES
imageTitle
Włoszczowska poparła wykluczenie Ukraińca. Wyjaśnia dlaczego
EUROSPORT
imageTitle
Nie chciał jeździć dla Rosji, może napisać piękną historię dla Polski
EUROSPORT
Strzelnica działa od lat 80.
Nowa strzelnica budzi obawy. "Nikt nie będzie tu strzelać z kałasznikowa"
Białystok
Robert F. Kennedy Jr.
Szokujące wyznanie sekretarza zdrowia USA
Świat
imageTitle
Ogromne zamieszanie w meczu Barcelony. "Technologia przytłoczona"
EUROSPORT
Nieletni za kierownicą w Choszcznie. Pasażerem był nietrzeźwy ojciec (zdjęcie ilustracyjne)
Chodził po ulicy z maczetą i zaczepiał przechodniów
Kraków
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk
Tomczyk o "odpowiedzialności" na RBN. "Ruszyła procedura"
Polska
EN_01672443_1258
Zabici i ranni na uniwersytecie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica