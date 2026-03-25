Świat

Słowacja grozi przed wyborami na Węgrzech. "Wkroczylibyśmy na cienki lód"

pap_20251213_21V
Magyar walczy o głosy wyborców. Relacja Macieja Warsińskiego
Źródło: TVN24
Słowacki premier Robert Fico ocenił, że jeśli lider opozycji Peter Magyar wygra w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, relacje tego kraju ze Słowacją mogą ulec pogorszeniu. Zapowiedział, że stanie w obronie Viktora Orbana, jeśli ktoś będzie podważał jego ewentualne zwycięstwo.

- Gdyby rząd pod przewodnictwem lidera opozycji zaczął w praktyce realizować to, co obiecuje w kampanii wyborczej, wkroczylibyśmy na cienki lód, jeśli chodzi o dekrety Benesa i inne sprawy, które są dla nas niezwykle ważne - powiedział Fico, odnosząc się do ustaw z 1945 roku podpisanych przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Edvarda Benesa, w wyniku których pozbawiono majątku i deportowano ponad 100 tysięcy Węgrów.

Pod koniec 2025 roku rząd Roberta Fico przyjął nowelizację Kodeksu karnego, w której uznano, że kwestionowanie legalności dekretów, zwłaszcza dotyczących konfiskat, stało się przestępstwem zagrożonym karą do sześciu miesięcy więzienia.

Peter Magyar napisał wówczas list otwarty do Fico, w którym zażądał wycofania nowelizacji i zawieszenia stosowania dekretów. Groził również, że jeśli TISZA wygra wybory, wyrzuci słowackiego ambasadora z Budapesztu i podejmie "najsilniejsze środki dyplomatyczne".

Peter Magyar walczy o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych na Węgrzech
Peter Magyar walczy o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych na Węgrzech
Źródło: ROBERT HEGEDUS/MTI/PAP/EPA

Premier Słowacji ostrzega przed podważaniem zwycięstwa Orbana

Fico zadeklarował, że rząd Słowacji nie będzie w żaden sposób ingerować w przebieg kampanii wyborczej na Węgrzech. Zdaniem premiera Słowacji, jeśli wybory wygra Orban, na arenie międzynarodowej pojawią się próby podważenia jego zwycięstwa. Podkreślił jednak, że w demokratycznej przestrzeni sfałszowanie wyborów jest niemożliwe.

- Przy takim poziomie kontroli mediów oraz takim poziomie reprezentacji partii politycznych i organizacji pozarządowych nie można sobie wyobrazić, aby ktoś manipulował wyborami - stwierdził.

Na krótko przed wyborami media ujawniają aferę "jeszcze poważniejszą niż Watergate"

Zadeklarował, że w takiej sytuacji bardzo zdecydowanie poprze Orbana. - Nie może się zdarzyć, aby z powodu jakichś geopolitycznych celów lub interesów innych krajów dyskredytowano wybory w krajach, które mają bogate doświadczenia demokratyczne - zaznaczył.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Magyara wyprzedza Fidesz Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

25 0730 piasek gosc-0006

Nerwowa reakcja prezydenta. Zbigniew Bogucki tłumaczy w "Rozmowie Piaseckiego"

25 0730 piasek gosc-0006
Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, Standard, Spectator, euronews

Źródło zdjęcia głównego: ROBERT HEGEDUS/MTI/PAP/EPA

