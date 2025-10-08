Senat USA zatwierdził nominację Thomasa Rose'a na ambasadora w Polsce Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Senatorowie głosowali nad pakietem nominacji na różne stanowiska, który obejmował ponad sto nazwisk. Za pakietem zagłosowało 51 senatorów, przeciwko - 47. Głosowanie w Senacie przebiegło zgodnie z podziałami partyjnymi - za głosowali republikanie.

Pakiet zawierał ponad 100 nominacji na różne stanowiska, w tym na ambasadorów. Dzięki wprowadzonym przez republikanów zmianom regulaminu możliwe jest głosowanie nad całymi grupami prezydenckich nominatów. Senat głosował w ten sposób po raz drugi.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Thomas Rose, kandydat na ambasadora USA w Polsce: mamy świetne relacje z rządem Tuska

Na liście zatwierdzonych kandydatów znalazło się wielu sojuszników prezydenta. Wśród nich jest dyrektor biura personelu Trumpa, Sergio Gor, który zostanie ambasadorem USA w Indiach.

Jak podał w lipcu dziennik "Times of Malta", powołując się na oficjalne dokumenty, Gor, który twierdził, że pochodzi z Malty, w rzeczywistości urodził się w ZSRR, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu, pod nazwiskiem Grochowski.

Thomas Rose Źródło: TVN24

Thomas Rose został mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa. Pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, lecz ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie musiało zostać powtórzone.

Sylwetka Thomasa Rose'a

Tom Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer&Rose Show.

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji międzi Polska a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście.

Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron w rywalizacji politycznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD