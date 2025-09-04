Prezydent we Włoszech. Wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów przy grobie papieża

Karol Nawrocki w kaplicy św. Sebastiana

Modlitwę przy grobie polskiego papieża w kaplicy Świętego Sebastiana poprowadził w obecności pary prezydenckiej biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.

Prezydent RP @NawrockiKn wraz z Małżonką złożyli wiązankę na grobie św. Jana Pawła II. pic.twitter.com/ITsFbWAnGM — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 4, 2025 Rozwiń Karol Nawrocki w kaplicy św. Sebastiana Źródło: X / @prezydentpl

Nawrocki spotka się z papieżem i przywódcami Włoch

Odwiedziny przy grobie Jana Pawła II to pierwszy etap wizyty Nawrockich we Włoszech i Watykanie.

Jeszcze w czwartek o godzinie 18 prezydent uda się na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi.

Jutro para prezydencka ma zostać przyjęta na audiencji u papieża Leona XIV. Karol Nawrocki spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Matarellą.

