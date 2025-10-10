Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki"

Zniszczenia w Strefie Gazy
Ekspert: Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki
Źródło: TVN24
Jesteśmy bliżej pokoju i spokoju w Strefie Gazy niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu ostatnich dwóch lat, ale nie jest to jeszcze sytuacja w stu procentach pewna - ocenił podpisane przez Izrael i Hamas porozumienie profesor Przemysław Osiewicz, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu. - Ja bym jeszcze się przesadnie nie cieszył - dodał.
Kluczowe fakty:
  • Rząd Izraela w piątek w nocy wydał zgodę na przyjęcie decyzji o podpisaniu porozumienia pokojowego z Hamasem.
  • Zdaniem prof. Przemysława Osiewicza, nie można być pewnym, czy założenia planu pokojowego zostaną ostatecznie zrealizowane.
  • - Izrael przegrał pokój i to przegrał na dekady - wskazał ekspert.

W nocy ze środy na czwartek kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała, że izraelscy negocjatorzy podczas negocjacji w Egipcie podpisali zgodę na pierwszy etap planu pokojowego przygotowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzja musiała zostać jeszcze zatwierdzona przez izraelski rząd. Ministrowie wydali zgodę na jej przyjęcie w piątek w nocy, po wielogodzinnym posiedzeniu, które poprzedziły obrady gabinetu bezpieczeństwa.

Pierwsza faza przygotowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Prof. Przemysław Osiewicz, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu mówił na antenie TVN24 o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym, czy dojdzie tam do przełomu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rząd Izraela podjął decyzję w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy

Rząd Izraela podjął decyzję w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy

"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"

"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"

"Ja bym się jeszcze przesadnie nie cieszył"

Pytany o to, czy jest przekonany, że rzeczywiście dojdzie do uwolnienia zakładników i częściowego wycofania izraelskich wojsk, odparł, że "w przypadku konfliktów bliskowschodnich, a zwłaszcza tego konfliktu nigdy niczego nie można być pewnym". Jego zdaniem najbardziej prawdopodobna jest wymiana zakładników.

Ekspert zauważył, że w sprawie porozumienia "jest różnica zdań i to dosyć istotna, dotycząca tego, co oznacza wycofanie sił izraelskich". - Dla Hamasu to wycofanie oznacza, że siły IDF (Siły Obronne Izraela) mają opuścić w ogóle Strefę Gazy, natomiast dla strony izraelskiej wcale to nie jest takie oczywiste, bo mówi się o strefach kontroli i stopniowym wycofywaniu - tłumaczył.

- Ja bym jeszcze się przesadnie nie cieszył. Na pewno jesteśmy bliżej pokoju i spokoju w Strefie Gazy niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu ostatnich dwóch lat, ale naprawdę nie jest to jeszcze sytuacja w stu procentach pewna - mówił prof. Osiewicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

Jacek Tacik
"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

"Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki"

Prowadzący Robert Kantereit zapytał eksperta o to, po co Hamasowi potrzebna była ta wojna. - Można sobie zadawać takie pytanie i zadają je sobie przede wszystkim Palestyńczycy mieszkający w Gazie - odparł.

- Mówimy oczywiście o odpowiedzialności władz izraelskich i armii izraelskiej, ale też nie zapominajmy o tym, że współodpowiedzialność za to, co spotkało mieszkańców Gazy, ponosi też Hamas. I to Hamas, mówi się, że dał pretekst premierowi Netanjahu do krwawej rozprawy z tą organizacją na obszarze Strefy Gazy - wyjaśniał ekspert. Dlatego też zdaniem prof. Osiewicza, jest "bardzo prawdopodobne, że ta organizacja zostanie zmarginalizowana".

Zniszczenia w Strefie Gazy
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Mówił także o tym, że poparcie dla Hamasu ze strony Palestyńczyków dwa lata temu było bardzo wysokie, bo "Hamas działał trochę jak organizacja dobroczynna". - Przeciętny Palestyńczyk w Strefie Gazy nie znał Hamasu od tej strony - nazwijmy to -militarnej, wojskowej, tylko od strony politycznej, socjalnej. Hamas dystrybuował żywność, udzielał pomocy społecznej, różnych ubezpieczeń - wskazał. Dziś, zdaniem eksperta, "te opinie są bardzo, bardzo negatywne".

Jak przekazał, z relacji osób, które wyjechały ze Strefy Gazy czy rozmów dziennikarzy z mieszkańcami tego terytorium wynika, że "Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki i obwiniają wprost przede wszystkim Hamas, a nie stronę izraelską, za to, co się w Strefie Gazy wydarzyło".

Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Oceniając kwestię zawartego z Hamasem porozumienia, prof. Osiewicz wskazał, że "militarnie Izrael był skazany na zwycięstwo w tej wojnie". - Natomiast jest takie słynne powiedzenie, że można wygrać wojnę, a przegrać pokój. Moim zdaniem Izrael przegrał pokój i to przegrał na dekady - wskazał.

"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

Zuzanna Karczewska

Nobel dla Trumpa?

Ekspert skomentował także ewentualne przyznanie pokojowej nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi w kontekście sytuacji w Strefie Gazy. Prezydent USA twierdzi, że zakończył już siedem wojen. Eksperci podają to twierdzenie w wątpliwość.

- Jeżeli pokojowa nagroda Nobla zostanie przyznana prezydentowi Stanów Zjednoczonych, to myślę, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją i przestrzeganiem punktów tego planu - powiedział. - Jeśli nie, to (...) myślę, że jego zapał do wspierania procesów pokojowych, w tym procesu pokojowego w Strefie Gazy może osłabnąć - dodał.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyKonflikty wojskowe IzraelaIzraelDonald Trump
Czytaj także:
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Głosy przypisane niewłaściwemu kandydatowi. Są zarzuty dla członków komisji wyborczych
Opole
Niemieckie masło
Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada
Berlin
Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu. "O niebo lepiej"
BIZNES
Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz,
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 8 osób
Skrzyknęli się, żeby odzyskać dług. Teraz to oni mogą słono "zapłacić"
Lublin
shutterstock_1796931181
Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko
Anna Bielecka
Izraelskie wojsko
Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie
Świat
Policja
Ewakuacja blisko setki dzieci z przedszkola
Szczecin
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
Wjechał w grupę dzieci, nie żyje 10-latek. Jest decyzja sądu
Trójmiasto
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
BIZNES
Spotkanie ministrów obrony Łotwy, Litwy i Estonii
Kraje bałtyckie szykują się na wypadek zagrożenia z Rosji
Świat
Profesor Adam Strzembosz
Nie żyje profesor Adam Strzembosz
Kaucja butelki plastikowe
Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki
Grzegorz Łakomski
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
WARSZAWA
imageTitle
Popis na korcie. Gauff czeka na Świątek
EUROSPORT
Służby pod domem Iris Stalzer
Wygrała wybory, niemiecka polityczka znaleziona z ranami kłutymi
Świat
Iga Świątek
Pięć lat temu Świątek zszokowała świat
Najnowsze
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu
Cztery osoby trafiły do szpitala
Pięć rozbitych pojazdów na A1. Są ranni
Katowice
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne, trwa akcja ratunkowa
METEO
Maria Corina Machado
"Jestem w szoku". Maria Corina Machado reaguje na pokojowego Nobla
Świat
Szymon Hołownia
Hołownia przesłuchiwany w sprawie "zamachu stanu"
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
Śledztwo w sprawie subwencji dla PiS. Komunikat prokuratury
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
WARSZAWA
imageTitle
"Od tamtej pory moi bliscy nie byli na żadnym meczu"
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Legenda zatrzymana. "Spał za kierownicą"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica