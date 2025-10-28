Pierwsze wystąpienie Bidena po przebyciu leczenia. Mówi o "ciemnych dniach"

Joe Biden o działaniach administracji Donalda Trumpa: wyrządziła wiele szkód w 100 dni Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

- Przyjaciele, nie mogę owijać w bawełnę. To są ciemne dni - oświadczył 82-letni Biden, który przemawiał w niedzielę wieczorem w Bostonie. Dodał, że USA "znów znajdą swój prawdziwy kompas" i "wyjdą z tego jak zawsze silniejsze, mądrzejsze i bardziej odporne i sprawiedliwe" - relacjonuje w poniedziałek agencja AP.

Biden wezwał Amerykanów, by nie poddawali się w wyniku tego, co określił jako ataki na wolność słowa i testowanie granic władzy wykonawczej przez prezydenta Donalda Trumpa.

Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po przejściu cyklu radioterapii w związku z rakiem prostaty.

Protesty w Chicago

W październiku w całych Stanach Zjednoczonych odbyły się masowe protesty przeciwko polityce Donalda Trumpa pod hasłem "No Kings", czyli "żadnych królów". "Prezydent uważa, że ​​jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem" - pisali na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

Donald Trump naciska na deportację przebywających nielegalnie na terenie USA migrantów. Nie cofa się przed wysyłaniem do miast rządzonych przez demokratów Gwardii Narodowej, jeśli agenci ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) napotykają na opór.

ICE dokonywał średnio około 1200 aresztowań dziennie, znacznie poniżej zakładanych 3 tys., czego domagał się doradca prezydenta Trumpa ds. imigracji Stephen Miller.

Jak zauważa stacja NBC News, policja migracyjna stosuje "agresywne taktyki", takie jak "zjazd na linie do budynków mieszkalnych z helikopterów Black Hawk" czy akcje z wynajętych nieoznakowanych ciężarówek na parkingach sieci handlowych, gdzie gromadzi się wielu migrantów.

Reprezentujący demokratów Biden opuścił Biały Dom w styczniu. W maju jego biuro powiadomiło, że u polityka zdiagnozowano agresywną formę raka prostaty.