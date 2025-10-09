Logo strona główna
Świat

Ogromny zakład Łukoilu trafiony przez Ukraińców

obwod-wołgogradzkI
Kotowo (obwód wołgogradzki w Rosji)
Źródło: Google Earth
Ukraina przeprowadziła ataki dronowe na obiekty paliwowo-energetyczne w Rosji. Pożar wybuchł między innymi w zakładzie Łukoilu przetwarzającym gaz kilkaset kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Atak ukraińskich dronów spowodował pożary w obwodzie wołgogradzkim na południowym zachodzie Rosji - poinformował w czwartek gubernator Andriej Boczarow w komunikatorze Telegram.

Niezależny kanał Astra podał, powołując się na doniesienia okolicznych mieszkańców oraz mapę monitoringową NASA, że pożar wybuchł w zakładzie przetwórstwa gazu koncernu Łukoil w mieście Kotowo.

Jest to największy zakład tego rodzaju w Południowym Okręgu Federalnym. Przetwarza on 450 mln metrów sześciennych gazu rocznie. Znaczna część produkcji jest przeznaczona na eksport.

Południowy Okręg Federalny rozciąga się między Morzem Czarnym, granicami Ukrainy, Kazachstanu i podnóżem Kaukazu, i zajmuje powierzchnię wielkości półtorej Polski (ok. 450 tys. km kwadratowych).

Ataki Ukrainy na obiekty paliwowe w Rosji

Oprócz tego pożar wybuchł w okolicy należącej do koncernu Transnieft stacji przepompowywania ropy w mieście Bałaszow - powiadomiła Astra..

Boczarow dodał, że spadające odłamki drona uszkodziły też kotłownię w okolicach Kotowa.

Nie ma doniesień o poszkodowanych, służby prowadziły akcję gaśniczą.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o przechwyceniu 19 dronów - dziewięć z nich miało zostać zestrzelonych nad obwodem wołgogradzkim, a pozostałe nad obwodami: briańskim, kurskim, biełgorodzkim, woroneskim, orłowskim i saratowskim.

W ostatnich miesiącach Ukraina regularnie przypuszcza ataki na obiekty przetwarzania ropy i gazu na terenie Rosji. W poniedziałek wieczorem ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Tiumeni w azjatyckiej części Rosji, pokonując około 2000 kilometrów.

W związku z tym Moskwa ma rozważać zniesienie ceł importowych na benzynę z Chin i innych państw Azji, by zrekompensować niedobory na rynku wewnętrznym.

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Rosja Ukraina Wojna w Ukrainie rosyjski gaz Gaz ziemny paliwa Benzyna Drony
