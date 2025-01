W niedzielę austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że uzbrojeni mężczyźni porwali obywatelkę Austrii w pustynnym mieście Agadez w środkowym Nigrze. Lokalna gazeta "Air Info Agadez" podaje, że uprowadzoną jest 73-letnia Eva Gretzmacher, a do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19 czasu lokalnego. Jak informuje gazeta, porywacze weszli do jej domu po tym, jak zmusili ochroniarza posesji do otwarcia drzwi, a następnie siłą wyprowadzili kobietę i wraz z nią odjechali dużym samochodem terenowym. "Air Info Agadez" podaje, że Austriaczka jest osobą dobrze znaną w mieście, w którym mieszka od 28 lat, i od dawna angażuje się społecznie. Jak informuje gazeta, w 2010 roku utworzyła w Agadez centrum umiejętności, które zainicjowało różnego rodzaju projekty pomocowe, między innymi w dziedzinie edukacji, wzmacniania pozycji kobiet, a także ekologii i kultury. Gretzmacher prowadziła także szkolenia z szycia dla dziewcząt i muzyki dla chłopców. We współpracy z lokalnymi szkołami prowadziła zajęcia komputerowe i językowe, organizowała koncerty, plenerowe pokazy filmów i wieczory kulturalne. "Air Info Agadez" podaje, że porwanie Austriaczki wywołało poruszenie wśród mieszkańców miasta. Gazeta dodaje, że Gretzmacher otrzymywała groźby porwania już od 2021 roku. Władze Nigru do tej pory nie skomentowały porwania.