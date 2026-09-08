Świat "Faszyzm nie jest alternatywą". Protest przeciw AfD w Berlinie Oprac. Adrian Wróbel |

Protest w Berlinie przeciw AfD Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około pięciu tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy.

Demonstranci nieśli między innmi transparenty z hasłami: "Faszyzm nie jest alternatywą" oraz "Powstrzymać nazistów z AfD! Skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi". Tłum skandował również: "Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi".

Do manifestacji przeciwko AfD doszło w poniedziałek także w położonym pod Berlinem Poczdamie. Wzięło w niej udział kilkaset osób.

Wygrana AfD w wyborach

W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 procent głosów. Ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Jeśli to się powiedzie, to AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na poziomie kraju związkowego.

Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

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