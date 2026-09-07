Premier Saksonii-Anhaltu zabrał głos po wyborach
Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła AfD zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 procent.
- CDU nie ma już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat należy teraz do AfD - powiedział natomiast premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze.
Jak dodał, nie widzi tego, aby ktokolwiek z CDU mógł dołączyć do koalicji z AfD. Skrajnie prawicowa partia nie będzie miała w Saksonii-Anhalcie większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań.
CDU jest w rządzie tego landu nieprzerwanie od 2002 roku.
Merz: największa porażka CDU od lat
Schulze przemawiał na wspólnej konferencji prasowej w kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. - Wszyscy jesteśmy zszokowani, to największa porażka CDU od dekad - skomentował Merz.
Przekonywał, że żaden z członków CDU nie znajdzie się w koalicji z AfD. - Chciałbym zapewnić każdego w kraju: nasze instytucje państwowe są stabilne - powiedział i podkreślił, że ta wiadomość jest skierowana również do "naszych przyjaciół w Europie i na świecie".
Merz zapewnił, że zwycięstwo prorosyjskiej AfD nie wpłynie na wsparcie Berlina dla Ukrainy. - Chciałbym to wyrazić jasno, 2500 kilometrów stąd na wschód są zachwyceni z tego wyniku wyborów - mówił. Reuters zwrócił uwagę, że kanclerz mówił prawdopodobnie o Rosji.
Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad (Urząd Ochrony Konstytucji) jako potwierdzone ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.