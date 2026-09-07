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Świat

Premier Saksonii-Anhaltu zabrał głos po wyborach

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Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CLEMENS BILAN/EPA/PAP
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CDU nie ma już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji - ocenił premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze po niedzielnych wyborach do lokalnego parlamentu. 

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła AfD zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 procent. 

- CDU nie ma już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat należy teraz do AfD - powiedział natomiast premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze.

Premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze
Premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze
Źródło zdjęcia: CLEMENS BILAN/EPA/PAP

Jak dodał, nie widzi tego, aby ktokolwiek z CDU mógł dołączyć do koalicji z AfD. Skrajnie prawicowa partia nie będzie miała w Saksonii-Anhalcie większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań. 

CDU jest w rządzie tego landu nieprzerwanie od 2002 roku. 

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Merz: największa porażka CDU od lat

Schulze przemawiał na wspólnej konferencji prasowej w kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. - Wszyscy jesteśmy zszokowani, to największa porażka CDU od dekad - skomentował Merz. 

Przekonywał, że żaden z członków CDU nie znajdzie się w koalicji z AfD. - Chciałbym zapewnić każdego w kraju: nasze instytucje państwowe są stabilne - powiedział i podkreślił, że ta wiadomość jest skierowana również do "naszych przyjaciół w Europie i na świecie". 

Merz zapewnił, że zwycięstwo prorosyjskiej AfD nie wpłynie na wsparcie Berlina dla Ukrainy. - Chciałbym to wyrazić jasno, 2500 kilometrów stąd na wschód są zachwyceni z tego wyniku wyborów - mówił. Reuters zwrócił uwagę, że kanclerz mówił prawdopodobnie o Rosji

Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad (Urząd Ochrony Konstytucji) jako potwierdzone ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
NiemcyAfD
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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