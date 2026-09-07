Świat Premier Saksonii-Anhaltu zabrał głos po wyborach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CLEMENS BILAN/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła AfD zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 procent.

- CDU nie ma już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat należy teraz do AfD - powiedział natomiast premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze.

Premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze Źródło zdjęcia: CLEMENS BILAN/EPA/PAP

Jak dodał, nie widzi tego, aby ktokolwiek z CDU mógł dołączyć do koalicji z AfD. Skrajnie prawicowa partia nie będzie miała w Saksonii-Anhalcie większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań.

CDU jest w rządzie tego landu nieprzerwanie od 2002 roku.

OGLĄDAJ: Sekret AfD. "Obiecuje powrót Niemiec, które dawno nie istnieją" Zobacz cały materiał

Merz: największa porażka CDU od lat

Schulze przemawiał na wspólnej konferencji prasowej w kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. - Wszyscy jesteśmy zszokowani, to największa porażka CDU od dekad - skomentował Merz.

Przekonywał, że żaden z członków CDU nie znajdzie się w koalicji z AfD. - Chciałbym zapewnić każdego w kraju: nasze instytucje państwowe są stabilne - powiedział i podkreślił, że ta wiadomość jest skierowana również do "naszych przyjaciół w Europie i na świecie".

Merz zapewnił, że zwycięstwo prorosyjskiej AfD nie wpłynie na wsparcie Berlina dla Ukrainy. - Chciałbym to wyrazić jasno, 2500 kilometrów stąd na wschód są zachwyceni z tego wyniku wyborów - mówił. Reuters zwrócił uwagę, że kanclerz mówił prawdopodobnie o Rosji.

Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad (Urząd Ochrony Konstytucji) jako potwierdzone ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.