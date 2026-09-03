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Antyunijna, antyimigrancka, prorosyjska. Fenomen sukcesu AfD

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Antyunijna, antyimigrancka, prorosyjska. Fenomen sukcesu AfD

Podcast o zagranicy
Podcast o zagranicy
Maciej Tomaszewski
Maciej Tomaszewski

3.09.2026

Antyunijna, prorosyjska i antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec staje przed możliwością przejęcia władzy. Na razie tylko w jednym landzie, ale kto wie, co przyniesie przyszłość, jeśli partia popularność utrzyma, a alternatywa dla Alternatywy - partie lewicy i prawicy - będzie pogrążać się dalszym kryzysie. Skąd się bierze popularność AfD i jakie recepty mają jej krytycy na niedopuszczenie jej do władzy na szczeblu federalnym? O tym Maciej Tomaszewski rozmawiał z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura European Council on Foreign Relations.

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