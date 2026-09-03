Antyunijna, antyimigrancka, prorosyjska. Fenomen sukcesu AfD

3.09.2026 1 godz 7 min

Antyunijna, prorosyjska i antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec staje przed możliwością przejęcia władzy. Na razie tylko w jednym landzie, ale kto wie, co przyniesie przyszłość, jeśli partia popularność utrzyma, a alternatywa dla Alternatywy - partie lewicy i prawicy - będzie pogrążać się dalszym kryzysie. Skąd się bierze popularność AfD i jakie recepty mają jej krytycy na niedopuszczenie jej do władzy na szczeblu federalnym? O tym Maciej Tomaszewski rozmawiał z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Rozwiń