Świat

Szef NATO: sojusznicy mogą odegrać rolę w cieśninie

Mark Rutte podczas wystąpienia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie
Rutte: 22 państwa jednoczą się, by otworzyć cieśninę Ormuz
Źródło: Fox News Sunday
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w wystąpieniu w Instytucie Reagana w Waszyngtonie oświadczył, że sojusznicy zapewniają dziś Ameryce wsparcie i prawie bez wyjątku robią to, o co proszą USA. Dodał, że kraje NATO mogą odegrać rolę w otwarciu cieśniny Ormuz. Ponownie nie odpowiedział na pytanie o wyjście USA z Sojuszu.

- Niektórzy sojusznicy byli nieco powolni, choć uczciwie mówiąc, byli też nieco zaskoczeni - zwrócił uwagę sekretarz generalny NATO Mark Rutte w trakcie wystąpienia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie.

- Aby zachować element zaskoczenia podczas pierwszych ataków, prezydent Trump zdecydował się nie informować sojuszników z wyprzedzeniem, i rozumiem to, ale to, co widzę, patrząc dziś na Europę, jej sojusznicy zapewniają ogromną pomoc, wspierając logistykę i inne środki, aby zapewnić, że potężne siły zbrojne USA odniosą sukces w pozbawianiu Iranu broni jądrowej i osłabianiu jego zdolności do eksportowania chaosu - podkreślił Rutte.

Mark Rutte przemawia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Wymienił na przykład budowanie międzynarodowej koalicji przez Wielką Brytanię, która rozpoczęła planowanie środków wojskowych i politycznych, by zapewnić swobodny przepływ przez Ormuz. Zwrócił uwagę na to, że jego kraj, Holandia, może wysłać do regionu okręty przeciwminowe, fregaty i inne środki.

- To dowód zmiany sposobu myślenia. Dlatego każdy kraj szuka teraz sposobów, aby się do tego przyczynić - zaznaczył. Dodał, że samo NATO może odegrać rolę w tym procesie, bo "nie ma powodów, by nie pomagać". Zaznaczył przy tym, że choć wymaga to politycznego porozumienia, powinno stać się to szybko, bo "liczy się szybkość, a nie perfekcja".

Rutte unika odpowiedzi na pytanie o wyjście USA z NATO

Podobnie jak dzień wcześniej w wywiadzie dla CNN, Rutte wymijająco odpowiedział na pytania o to, czy podczas rozmowy w Białym Domu z Trumpem prezydent USA mówił o możliwości wyjścia Ameryki z NATO. Mówił jedynie, że Trump jest zawiedziony sojusznikami i że on to rozumie. Dodał też, że rozmowa była "szczera i bezpośrednia", jak między przyjaciółmi.

Szef NATO po rozmowie z Trumpem: jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami

Pytany o sprawę Grenlandii, ponownie poruszaną w ostatnich dniach przez Trumpa, Rutte stwierdził, że główną rozmowę na ten temat odbył z Trumpem na szczycie w Davos i że rozmowy amerykańsko-duńsko-grenlandzkie na ten temat nadal się toczą. Podkreślił też, że w reakcji na obawy wyrażane przez Trumpa, NATO zwiększyło współpracę w sprawie bezpieczeństwa Arktyki.

Mówił dalej, że rozmowy trójstronne koncentrują się między innymi na pytaniu, co się stanie, jeśli Grenlandia w przyszłości dokona secesji. - Myślę, że to słuszne pytanie, na które warto odpowiedzieć i na które można uzyskać odpowiedź. Myślę, że to możliwe do rozwiązania - ocenił. Druga sprawa, jak zaznaczył to, zapobieganie dostępowi Rosji i Chin do grenlandzkich zasobów i gospodarki.

Oceniając stan stosunków transatlantyckich, Holender przyznał, że Europa zbyt długo brała przywództwo USA za coś oczywistego i zapowiedział, że dłużej już tak nie będzie.

- Sojusznicy i ja również dostrzegamy, że znajdujemy się w okresie fundamentalnych zmian w sojuszu transatlantyckim, Europa przyjmuje na siebie większą i bardziej sprawiedliwą część zadania zapewnienia ochrony konwencjonalnej, a odwrotu nie będzie i nie powinno być - oświadczył Rutte.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

USAIranNATOMark RutteCieśnina Ormuz
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica