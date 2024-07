Katastrofy boeingów. Jest nowa ugoda: koncern ma przyznać się do winy i zapłacić karę

W styczniu 2021 roku Boeing zawarł porozumienie z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, które pozwoliło firmie uniknąć procesu w związku z tamtymi katastrofami. Zobowiązywało ono koncern m.in. do działań w obszarze bezpieczeństwa - przypomina BBC. Jednak 5 stycznia tego roku, na kilka dni przed wygaśnięciem umowy, doszło do incydentu z udziałem samolotu 737 MAX 9 linii Alaska Airlines. W trakcie lotu fragment kadłuba maszyny odpadł od reszty jej konstrukcji. Zdarzenie to zwróciło uwagę na dalsze problemy koncernu w zakresie bezpieczeństwa i skłoniło Departament Sprawiedliwości do oskarżenia Boeinga o naruszenie warunków porozumienia z 2021 roku – dodaje brytyjski nadawca.