Świat

Podróż, jakiej nie było od lat. Dokąd wybrała się księżna Kate

Włochy. Księżna Kate podczas wizyty w Reggio Emilia
Księżna Kate z wizytą we Włoszech
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STEFANO ARTIOLI
W środę Włosi zgotowali księżnej Kate gorące przyjęcie w mieście Reggio Emilia. To pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna synowej Karola III od czasu choroby. "Nie wybrała Paryża. Ani Nowego Jorku. Ani dużej europejskiej stolicy" - podkreśla "Vanity Fair". Czemu wybrała niewielkie miasto we Włoszech?

Księżna Walii wylądowała na lotnisku w Parmie rankiem 13 maja. Stamtąd udała się do miasta, które przez kolejne dwa dni stanie się centrum jej misji. Tym, co przykuło uwagę Kate i stało się powodem jej wizyty, jest podejście Reggio Emilia do nauczania początkowego. Miasto stawia na relacje, środowisko i społeczność jako kluczowe dla rozwoju dziecka - wyjaśnia agencja Reuters.

Tłumy w centrum i "Ciao Kate"

Setki osób zgromadziły się w centrum północnowłoskiego miasta, by przywitać Kate. Na nagraniach słychać entuzjastyczne krzyki, gdy księżna wychodzi z limuzyny, by powitać włodarzy Reggio Emilia. Fani przygotowali dla niej m.in. kwiaty i plakat z napisem "Ciao Kate". Niektórzy spośród zebranych mogli liczyć na wspólne zdjęcie. "Nie wybrała Paryża. Ani Nowego Jorku. Ani dużej europejskiej stolicy" - podkreśla włoskie "Vanity Fair", opisując wizytę żony następcy brytyjskiego tronu.

W harmonogramie dwudniowej wizyty znalazły się odwiedziny w dwóch przedszkolach, w których sale zorganizowane są wokół otwartych przestrzeni wspólnych. Tak zwane "piazzas" [od włoskiego "piazza", czyli plac - red.] wyposażone są w kuchnie i pracownie mające zachęcać dzieci do eksperymentowania z materiałami, kolorami oraz dźwiękami.

Pałac Kensington o celu podróży księżnej

Księżna Kate w 2021 roku założyła The Royal Fundation Centre for Early Education, której celem jest zwrócenie uwagi na to, jak nauczanie początkowe wpływa na dalsze życie. Celem jej podróży do Włoch jest pogłębienie wiedzy na temat takiego podejścia do nauczania początkowego, w którym duży nacisk kładzie się na stymulowanie u dzieci potencjału do samodzielnego rozwoju - informował Pałac Kensington w ubiegłym tygodniu.

"Księżna nie może się doczekać przyszłotygodniowej wizyty we Włoszech i możliwości zobaczenia na własne oczy, w jaki sposób podejście Reggio Emilia pozwala tworzyć środowiska, w których natura i pełne miłości relacje międzyludzkie współdziałają na rzecz rozwoju dzieci" - przekazano w oświadczeniu.

To pierwsza oficjalna podróż zagraniczna księżnej od grudnia 2022 roku, gdy wraz z mężem odwiedziła Stany Zjednoczone. Kate ograniczyła aktywność w związku z chorobą nowotworową, o której poinformowała w 2024 roku.

Źródło: Reuters, BBC, VF, tvn24.pl
Księżna KateBrytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaWłochy
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
