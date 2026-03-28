Kilkanaście ton batoników skradzionych w drodze do Polski

Ukradli ponad 100 czekoladowych jajek z niespodzianką. Wieliczka Źródło: Policja Małopolska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

KitKat, należący do szwajcarskiego giganta spożywczego Nestle, potwierdził w oświadczeniu przesłanym agencji AFP w sobotę, że ​​"ciężarówka przewożąca 413 793 sztuki czekoladowych batoników została skradziona podczas transportu w Europie".

Przesyłka ważąca około 12 ton była w drodze z miejsca produkcji - Włoch, do miejsca dystrybucji - Polski - poinformowała firma. Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka ze słodkim towarem. Do tej pory nie odnaleziono ani pojazdu, ani ładunku.

Kit Kat należy do giganta spożywczego Nestle Źródło: Kittyfly/Shutterstock

Liczą, że uda się namierzyć batoniki Kit Kat

W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionych wafelków w czekoladzie, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.

"Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości" - stwierdził szwajcarski koncern i dodał, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie, we współpracy z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw.

Marka przekazała, że ​​kradzież może doprowadzić do braków batoników na półkach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD