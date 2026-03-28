Świat

Kilkanaście ton batoników skradzionych w drodze do Polski

Ukradli ponad 100 czekoladowych jajek z niespodzianką. Wieliczka
Ciężarówka przewożąca około 12 ton czekoladowych batoników Kit Kat zaginęła w ubiegłym tygodniu w drodze do Polski, a z nią słodki ładunek. Szwajcarski koncern Nestle prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

KitKat, należący do szwajcarskiego giganta spożywczego Nestle, potwierdził w oświadczeniu przesłanym agencji AFP w sobotę, że ​​"ciężarówka przewożąca 413 793 sztuki czekoladowych batoników została skradziona podczas transportu w Europie".

Przesyłka ważąca około 12 ton była w drodze z miejsca produkcji - Włoch, do miejsca dystrybucji - Polski - poinformowała firma. Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka ze słodkim towarem. Do tej pory nie odnaleziono ani pojazdu, ani ładunku.

Kit Kat należy do giganta spożywczego Nestle
Liczą, że uda się namierzyć batoniki Kit Kat

W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionych wafelków w czekoladzie, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.

"Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości" - stwierdził szwajcarski koncern i dodał, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie, we współpracy z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw.

Marka przekazała, że ​​kradzież może doprowadzić do braków batoników na półkach.

Źródło: PAP

Aleksandra Sapeta
