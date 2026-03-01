- Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć Alego Chameneiego i obwiniła o nią USA i Izrael. Iran potwierdził także śmierć innych wysoko postawionych przywódców.
- Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zapowiedział utworzenie nowych struktur państwowych, a także odwet.
- Proirańscy demonstranci szturmują w niedzielę placówki dyplomatyczne USA w Iraku i Pakistanie.
- Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji. Kolejne irańskie ataki miały miejsce w niedzielę.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. CZYTAJ WIĘCEJ: Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju >>>
- Problemy mają linie lotnicze i turyści przebywający w regionie. Przestrzeń powietrzna nad kilkoma krajami została zamknięta.
- Iran zamknął strategiczny szlak wodny - Cieśninę Ormuz.
- Wszystkie wydarzenia relacjonujemy w tvn24.pl.
Armia izraelska podaje, że od rozpoczęcia w sobotę izraelsko-amerykańskich ataków na Iran zniszczono około połowę zapasów rakiet balistycznych tego kraju.
- W trakcie tej operacji zniszczyliśmy około połowy zapasów rakiet reżimu irańskiego i zapobiegliśmy wyprodukowaniu co najmniej 1,5 tysiąca kolejnych – oświadczył rzecznik armii Izraela, generał Effie Defrin w przemówieniu telewizyjnym.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że pomszczenie śmierci ajatollaha Alego Chameneiego to "prawo i obowiązek" Iranu. Pezeszkian wystąpił w niedzielę w orędziu wyemitowanym przez irańską telewizję państwową.
Jak podkreślił, śmierć "najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Islamskiej Republiki Iranu oraz wybitnego przywódcy szyizmu na świecie" stanowi akt "wypowiedzenia wojny muzułmanom, a zwłaszcza szyitom, na całym świecie".
Wcześniej szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zapowiedział potężne ataki odwetowe przeciwko USA i Izraelowi.
Polskie MSZ wydało ostrzeżenia przed podróżami do wielu krajów na Bliskim Wschodzie. Obywatelom Polski tam przebywającym resort zaleca stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z polskimi konsulatami.
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po starciach protestujących w Karaczi Pakistańczyków z siłami bezpieczeństwa. Zginęło co najmniej dziewięć osób - podaje CNN. Co najmniej 30 zostało rannych.
Rzecznik policji informował wcześniej o "setkach osób", które zebrały się przed amerykańskim konsulatem po informacji o zabiciu przed siły Izraela i USA najwyższego przywódcy Iranu.
Po nieudanym szturmie na konsulat protestujący starli się z policją.
W Dubaju doszło w nocy do eksplozji po uderzeniu drona w jeden z luksusowych hoteli na sztucznej wyspie Palma Dżamira. Władze miasta poinformowały, że cztery osoby zostały ranne. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące moment uderzenia i zniszczenia.
Trzecim członkiem zapowiedzianej Tymczasowej Rady Przywódczej w Iranie ajatollah został Alireza Arafi - podaje Reuters. Jako przedstawiciel duchowieństwa, obok prezydenta Masuda Pezeszkiana i szefa władzy sądowniczej Golamhosejna Mohseniego Edżeia będzie on stał na czele Iranu do czasu wyboru nowego przywódcy.
Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich wezwał władze Iranu do zaprzestania ataków na państwa Zatoki Perskiej. Jak powiedział, doprowadziły one do izolacji Iranu.
- Nie walczycie ze swoimi sąsiadami – podkreślił Anwar Gargasz, zwracając się do władz w Teheranie. - Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - dodał.
- Opamiętajcie się (…) i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.
W wyniku irańskich ataków ucierpiał również port w Omanie. To pierwsze odwetowe uderzenie na Oman od początku izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran.
Jak podaje państwowa agencja informacyjna, w port Dukm nad Morzem Arabskim uderzyły dwa drony. Jeden ranił pracownika portu. Szczątki drugiego spadły na teren portu, nie powodując poważnych zniszczeń.
Ministerstwo spraw wewnętrznych Omanu podało, że podjęto działania w związku z niewielkim pożarem, do którego doszło w strefie przemysłowej po upadku fragmentów strąconej rakiety.
Atak potępiły władze Kataru. "Katar uważa te ataki za naruszenie suwerenności Omanu, niedopuszczalną eskalację i tchórzliwy akt wymierzony w państwo odgrywające aktywną rolę w wysiłkach mediacyjnych" - napisało katarskie MSZ.
Oman był mediatorem podczas niedawnych irańsko-amerykańskich negocjacji dotyczących programu nuklearnego Iranu.
Armia Izraela poinformowała, że przypuściła nową falę ataków na Teheran. Celami mają być ośrodki władzy "w samym centrum Teheranu".
Jak napisano w oświadczeniu, dzieje się to "po raz pierwszy" od rozpoczęcia sobotnich nalotów.
Według agencji AFP w stolicy Iranu rozległy się głośne wybuchy.
Tymczasem Oman informuje o ataku na tankowiec u swoich wybrzeży.
Jak podało morskie centrum bezpieczeństwa tego kraju, płynący pod banderą Palau tankowiec Skylight został zaatakowany około pięć mil morskich (dziewięć kilometrów) od Omanu. Cała 20-osobowa załoga zmuszona była do ewakuacji. Czterech członków załogi zostało rannych.
Iran zagroził wcześniej, że uderzy w statki płynące przez cieśninę Ormuz po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.
Setki osób szturmowały konsulat Stanów Zjednoczonych w portowym mieście Karaczi w Pakistanie po śmierci ajatollaha Chameneiego.
Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu. Zginęło co najmniej sześciu protestujących.
Demonstranci szturmują również Zieloną Strefę w Bagdadzie w Iraku, gdzie zlokalizowanych jest wiele ambasad, w tym amerykańska.
W wyniku irańskiego odwetu ucierpiało wiele budynków w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Rakiety trafiły między innymi w lotnisko. Doszło tam do "niewielkich uszkodzeń" budynku terminala. Został on ewakuowany - poinformowały władze portu. Loty z obydwu portów lotniczych w mieście są zawieszone do odwołania.
W wyniku niedzielnych nalotów irańskich na Dubaj ucierpiał również między innymi popularny hotel-żagiel Burj Al Arab oraz sztuczna wyspa Palm Jumeirah.
Gęste kłęby dymu nadal unoszą się nad portem Jebel Ali, gdzie szczątki przechwyconej rakiety wywołały pożar.
Według informacji podanych przez biuro prasowe miasta, dwie osoby zostały ranne w Dubaju po tym, jak szczątki przechwyconych dronów spadły na podwórka dwóch domów
.
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym - poinformowała irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci ajatollaha Alego Chameneiego - poinformowali reporterzy agencji AFP.
Manifestanci, w większości ubrani na czarno, skandowali między innymi "Śmierć Ameryce!". Wielu niosło irańskie flagi i portrety Chameneiego.
Jednocześnie nie ustają ataki na Iran. Jak potwierdziły w niedzielę rano irańskie media państwowe, "w Teheranie doszło do kilku głośnych eksplozji".
Po śmierci Chameneiego, jednym z głównym przywódców Iranu został Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Zapowiedział on dalsze działania odwetowe na Izraelu i Stanach Zjednoczonych. - Amerykanie wbili Irańczykom nóż w serce i my wbijemy im go w serce – powiedział w niedzielę rano. Jak dodał, Iran zapewnił przywódców na Bliskim Wschodzie, że nie zamierza walczyć z ich krajami, ale będzie nadal atakował amerykańskie bazy w regionie.
Jednocześnie Laridżani zapowiedział utworzenie w niedzielę nowych struktur państwowych. Do czasu wyboru nowego przywódcy Iranem kierować ma tymczasowa rada przywódcza, na której czele stanie prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników.
W izraelsko-amerykańskich atakach zginęła również rodzina Chameneiego. Jak podają irańskie media państwowe, nie żyje córka, wnuczka, synowa i zięć przywódcy.
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa. Jest to reakcja na zabicie przywódcy Iranu w sobotnich amerykańsko-izraelskich atakach.
- Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP.
Iran właśnie powiedział, że uderzą dzisiaj z wielką siłą, większą niż do tej pory - podał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.
Jednocześnie ostrzegł Iran przed odwetem. "Lepiej, żeby tego nie zrobili, bo uderzymy ich z siłą, jakiej do tej pory nie widziano" - napisał Trump.
Iran wystrzelił w niedzielę rano nową falę rakiet w szereg celów na Bliskim Wschodzie - podaje CNN.
W Bahrajnie zawyły syreny, a MSW tego kraju zaapelowało do mieszkańców o pozostanie w domach. W stolicy Kataru Doha miało miejsce kilka eksplozji około godzinny 07.30 czasu lokalnego (godz. 5.30 w Polsce). W Iraku zbombardowane zostało lotnisko w Irbilu. W stolicy ZEA, Abu Zabi, wybuchy słychać było po godz. 8.15 czasu lokalnego, a szczątki zestrzelonych rakiet wywołały pożar w porcie Jebel Ali.
Z kolei siły Izraela poinformowały o wykryciu pocisków lecących z Iranu, na które odpowiedziały izraelskie systemy antyrakietowe.
W Dubaju słychać było kilka głośnych eksplozji – relacjonują świadkowie, na których powołuje się Reuters.
Prezydent USA Donald Trump ocenił w rozmowie z telewizją CBS News, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy, niż się spodziewali Amerykanie i ich sojusznicy.
Trump mówił, że ataki, w których zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, były skuteczne i mogą otworzyć drogę ku rozwiązaniu dyplomatycznemu.- Teraz jest to dużo łatwiejsze, niż dzień temu, oczywiście - podkreślił Trump, zapytany o możliwe rozwiązanie dyplomatyczne obecnego kryzysu. - Bo dostają niezły łomot - dodał. Powiedział też, że jest to "wspaniały dzień" dla USA i dla świata.
Ali Szamchani, główny doradca najwyższego przywódcy Iranu, oraz dowódca Gwardii Rewolucyjnej Mohammed Pakpour zginęli w izraelskich i amerykańskich atakach – podała agencja IRNA.
Rada złożona z prezydenta Iranu, szefa wymiaru sprawiedliwości oraz jednego z prawników Rady Strażników tymczasowo przejmie obowiązki przywódcy kraju – poinformował Reuters za agencją IRNA.
Ministerstwo bezpieczeństwa krajowego USA ostrzegło przed możliwymi irańskimi cyberatakami. Resort napisał w dokumencie wysłanym do lokalnych organów ścigania, że fizyczny atak ze strony Iranu na wielką skalę jest mało prawdopodobny, lecz Teheran i jego sojusznicy niemal z pewnością eskalują działania odwetowe.
Służby współpracują z agencjami wywiadowczymi, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w kraju. Wzmacniane są patrole w newralgicznych miejscach, takich jak domy modlitwy i placówki dyplomatyczne - podała telewizja NBC News.
- Pokoju nie da się zachować, obłaskawiając tych, którzy mu zagrażają (...) Historia pokazała nam, że koszt bezczynności jest większy niż koszt podjęcia zdecydowanych działań - powiedział ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ds. Iranu.
Waltz twierdził, że USA próbowały doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania problemu irańskiego programu nuklearnego, lecz Iran nie prowadził rozmów w dobrej wierze. Ambasador Iranu zarzucał USA i Izraelowi, że dopuszcza się "zbrodni wojennych", wskazując na uderzenie rakiety w szkołę dla dziewcząt w Minabie.
Uczestniczące w dyskusji państwa europejskie - m.in. Wielka Brytania, Francja i Łotwa - skupiały się na krytyce irańskiego reżimu, w tym na dążeniu do pozyskania broni jądrowej, atakom na państwa Zatoki Perskiej oraz wspieraniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wyraził żal z powodu ostatnich wydarzeń, twierdząc że "szansa na dyplomację została zmarnowana".
Donald Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją CBS News, że wie, kogo chciałby zobaczyć jako lidera Iranu po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneiego. - Tak, tak myślę. Są pewni dobrzy kandydaci - podkreślił.
Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział: - Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział rozpoczęcie w najbliższych chwilach "najintensywniejszej" ofensywy przeciwko Izraelowi oraz amerykańskim bazom – podał Reuters.
Agencja Reutera udostępniła nagranie przedstawiające irańskie pociski i izraelskie rakiety przechwytujące nad Tel Awiwem.
Ali Chamenei został zabity w swoim biurze w sobotę, we wczesnych godzinach porannych - przekazał Reuters.
W Iranie ogłoszono 40 dni publicznej żałoby po śmierci Chameneiego - podały państwowe media tego kraju.
Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei został zabity - poinformował Reuters cytując irańskie media państwowe.
Do Izraela przybył statek towarowy, który dostarczył tony amerykańskiego uzbrojenia. W porcie Hajfa wyładowano między innymi dziesiątki amerykańskich wozów Humvee, ciężarówek i innego sprzętu wojskowego - poinformowało izraelskie ministerstwo obrony.
W Teheranie usłyszano eksplozję – przekazał Reuters. Informację podano niedługo po komunikacie izraelskiej armii o przeprowadzeniu kolejnych ataków na Iran.
Córka, wnuk, synowa i zięć najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego zginęli w wyniku amerykańskich i izraelskich ataków – podał Reuters, powołując się na irańskie media państwowe.
Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły kolejną falę uderzeń na Iran, których celem były wyrzutnie pocisków balistycznych i elementy obrony przeciwlotniczej – przekazał portal Times of Israel, cytując komunikat armii.
Według komunikatu przeprowadzono uderzenia w zachodniej i środkowej części Iranu. Izraelska armia oceniła, że uderzenia "uniemożliwiły dziesiątki ataków na terytorium państwa Izrael i zadały silny cios najbardziej centralnym zdolnościom ofensywnym reżimu".
Międzynarodowe lotnisko w Bahrajnie zostało zaatakowane przez drona. W wyniku ataku doszło jedynie do strat materialnych – poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych.
Jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia w wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformował zarząd lotniska.
O sytuacji w Dubaju, gdzie spadły pociski, mówił na antenie TVN24 przebywający tam pan Alan. – Jesteśmy zestresowani tą sytuacją – podkreślał.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) nalega na natychmiastowe mianowanie nowego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci Alego Chameneiego – poinformował emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Jak twierdzi portal, IRGC chce, by nowy najwyższy duchowy i polityczny przywódca kraju został powołany jeszcze przed świtem.
Do co najmniej 108 wzrosła liczba uczennic, które zginęły w wyniku ataku na szkołę dla dziewcząt w mieście Minab na południu Iranu – podała stacja CNN, powołując się na irańskie media państwowe IRIB.
Jedna osoba zginęła, a 19 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w Tel Awiwie – poinformował izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.
Czerwona Gwiazda Dawida przekazała, że 40-kilkuletnia kobieta, która po uderzeniu pocisku była w stanie krytycznym, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Stan innego poszkodowanego oceniany jest jako poważny.
Syn obalonego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, ocenił, że wraz ze śmiercią przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego "de facto oznacza koniec Islamskiej Republiki i jej rychłe wyrzucenie na śmietnik historii".
"Ali Chamenei, krwiożerczy despota naszych czasów, który zabił dziesiątki tysięcy najodważniejszych synów i córek Iranu, został wymazany z kart historii" - napisał Pahlawi w oświadczeniu.
Agencja Reutera udostępniła nagranie pokazujące unoszący się dym nad hotelem w okolicy dubajskich wysp palmowych.
Dubai Media Office przekazało, że lokalne władze "potwierdziły, przechwycenie drona, którego szczątki spowodowały niewielki pożar na zewnętrznej elewacji hotelu Burj Al Arab".
"Zespoły obrony cywilnej natychmiast zareagowały i opanowały sytuację. Nie odnotowano żadnych ofiar" - dodano we wpisie na X.
Irańczycy świętują na ulicach kilku dzielnic Teheranu po tym, jak Trump napisał, że Chamenei zginął w ataku - podał Reuters powołując się na świadków.
Cztery osoby zostały ranne po "incydencie" na lotnisku w Dubaju – podał Reuters.
"Jest to największa szansa dla narodu irańskiego na odzyskanie swojego kraju" - dodał Donald Trump w poście na platformie Truth Social.
"Chamenei, jedna z najgorszych postaci w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych we wpisie na platformie Truth Social.
Donald Trump powiedział, że Chamenei nie żyje - podał Reuters.
"Uważamy, że to prawdziwa informacja" - przekazał Donald Trump w wywiadzie dla NBC News w sprawie doniesień o śmierci najwyższego przywódcy Iranu. Powiedział też, że wielu z osób, które podejmują decyzje w Iranie, "już nie ma".
Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji ABC News, że w wyniku uderzeń na Iran zginęło "wielu" przedstawicieli irańskich władz. Ocenił, że amerykańsko-izraelska operacja przebiega "bardzo dobrze".
Amerykański urzędnik przekazał Fox News, że USA uważają, iż Chamenei i 5-10 najwyższych irańskich przywódców zginęło w izraelskim ataku - podał Reuters.
Izraelska telewizja Kanał 12 poinformowała, że Benjaminowi Netanjahu pokazano zdjęcie ciała najwyższego przywódcy Iranu.
"Wszyscy powinni mieć świadomość, że wróg ucieka się do wojny psychologicznej" - przekazał szef działu public relations w biurze najwyższego przywódcy Iranu cytowany przez Reutersa. To komentarz do doniesień o śmierci Chameneiego.
- Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Donald Trump, cytowany przez Axios.
Ocenił, że Irańczycy zwodzili go w negocjacjach i tak naprawdę nie chcieli zawarcia porozumienia.
Najwyższy przywódca Iranu i prezydent są cali i zdrowi - poinformował rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei w rozmowie z ABC News.
Chamenei nie żyje, znaleziono jego ciało - podał Reuters, powołując się na wysoko postawionego izraelskiego urzędnika.
Izraelskie media, powołując się na izraelskiego urzędnika, podały, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chameni nie żyje - podał Reuters.
Atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba - oświadczył szef izraelskiego rządu.
Istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć - przekazał premier Izraela Benjamin Netanjahu.
Celem operacji "Epicka Furia" było "zdemontowanie aparatu bezpieczeństwa irańskiego reżimu" - poinformowało Dowództwo Centralne USA. Jak przekazano, operacja rozpoczęła się o godzinie 7.15 czasu polskiego.
Wśród priorytetowych celów znalazły się obiekty dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskie systemy obrony powietrznej, wyrzutnie rakiet i dronów oraz lotniska wojskowe.
Do ataku użyto pocisków wystrzeliwanych z powietrza, lądu i morza, a także - po raz pierwszy w historii - tanich dronów kamikadze. Atak z użyciem tych dronów nosił kryptonim "Uderzenie Skorpiona" ("Scorpion Strike").
Według dowództwa odpowiadającego za siły USA na Bliskim Wschodzie, amerykańskie siły skutecznie obroniły się przed setkami irańskich ataków rakietowych i dronowych."Nie ma doniesień o zabitych ani rannych po stronie USA. Uszkodzenia instalacji amerykańskich były minimalne i nie wpłynęły na operacje" - czytamy w oświadczeniu.
Nawet jeśli podczas operacji USA zginie najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, to najprawdopodobniej zostanie on zastąpiony przez radykalnych przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - oceniła CIA, której ustalenia przekazał Reuters, cytując dwa źródła.
Oceny, które sporządzono w ciągu ostatnich dwóch tygodni, dotyczyły tego, co może stać się w Iranie po interwencji Stanów Zjednoczonych oraz tego, w jakim stopniu operacja mogłaby doprowadzić do zmiany reżimu w tym kraju, co jest celem Waszyngtonu - napisał Reuters. Raporty agencji nie dawały pewności co do żadnego scenariusza - przekazały źródła, zastrzegając sobie anonimowość.
Jak podawały wcześniej media, rezydencja Chameneiego jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran. Nie jest jasne, czy Chamenei przebywał tam w chwili ataku.
Sikorski: Polacy rozumieją, że potrzebne są nam trzy polisy ubezpieczeniowe - wojsko, sojusz z USA w ramach NATO i przemysł zbrojeniowy.
Sikorski: UE musi zdobyć większą zdolność do działania wtedy, kiedy są wysuwane wobec niej roszczenia terytorialne czy arbitralne cła.
Sikorski: nie możemy sobie wyobrażać, że tylko dlatego, że USA są dla nas strategicznym sojusznikiem, to działa także w drugą stronę. Dla nas USA są znacznie ważniejsze, niż my dla USA.
Sikorski: Iran to ostatnia utopia XX wieku. Mieliśmy nazizm, komunizm i właśnie teokrację irańską.
Sikorski: to jest operacja na dużą skalę, uderzenia poszły na infrastrukturę dowódczą i państwową, ale także na fabryki rakiet, centra produkcji broni atomowej. Prezydent USA nakreślił ambitne cele tej operacji.
Sikorski: wzrost ceny ropy będzie miał wpływ i na Polskę, i na wojnę w Ukrainie.
Sikorski: mieliśmy pewną wiedzę uprzedzającą o ataku, o jej szczegółach nie mogę mówić.
Sikorski: na dzisiaj bezpieczny jest Egipt i są jeszcze loty z Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Najbezpieczniejsza droga wyjazdu to, jak się wydaje, droga lądowa.
Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach" w TVN24: mam nadzieję, że tym razem wszyscy doceniają, że od wielu tygodni apelowaliśmy, aby nie udawać się na Bliski Wschód.
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie dziś gościem "Faktów po Faktach". Początek programu o 19.25 w TVN24 i TVN24+.
Loty do Dubaju realizowane będą w zależności od otwarcia przestrzeni powietrznej. Obecnie jest ona zamknięta do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego, 2 marca - poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Zapytany o to, czy ze względu na zakłócenia w regionie, inne loty są opóźnione lub odwołane, podkreślił, że reszta siatki połączeń jest realizowana zgodnie z planem.
Zjednoczone Emiraty Arabskie apelują do obywateli i mieszkańców za pośrednictwem wiadomości SMS, aby pozostali w domach i czekali na oficjalne instrukcje - podał Reuters.
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - taki komunikat Teheran ma wysyłać statkom znajdującym się w Zatoce Perskiej. Jego treść potwierdził w rozmowie z bliskowschodnim portalem TheNationalNews, Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Po odebraniu informacji o zamknięciu Cieśniny Ormuz greckie ministerstwo żeglugi zaleciło w sobotę załogom statków pływających pod banderą Grecji zachowanie maksymalnej czujności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i Cieśniny Ormuz. Podobne zalecenie wydały władze brytyjskie.
- Statki, które już znajdują się w zagrożonym działaniami wojennymi rejonie, najprawdopodobniej będą szukać schronienia na wodach państw neutralnych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar, a niektóre wręcz opuszczą ten obszar - ocenił Jakob Larsen, dyrektor ds. bezpieczeństwa i ochrony w największym na świecie stowarzyszeniu żeglugowym BIMCO.
Cała północna część Cieśniny Ormuz, łączącej Zatokę Perską z Zatoką Omańską, znajduje się pod jurysdykcją Iranu, co daje mu znaczną władzę nad ruchem statków na tych wodach, które mają kluczowe znaczenie dla sojuszników USA i globalnych rynków energetycznych. Przez cieśninę tę przepływa bowiem około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jedna szósta ropy naftowej.
201 osób zginęło, a 747 zostało rannych w atakach USA i Izraela na Iran - poinformowały irańskie media cytowane przez Reutersa.
Wzrosła liczba ofiar po ataku Izraela na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie. Według mediów liczba zabitych wynosi już 85.
"Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - przekazał w oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.
"Nasze stanowisko jest dobrze znane, a Ukraina wielokrotnie o tym mówiła, w tym również w przeddzień tych wydarzeń. Ważne jest, aby zachować jak najwięcej istnień ludzkich. Ważne jest, aby nie dopuścić do rozszerzenia wojny. Ważne, że Stany Zjednoczone są zdecydowane. I zawsze, gdy Ameryka jest zdecydowana, globalni zbrodniarze słabną" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, komentując sytuację na Bliskim Wschodzie.
Prezydent zaznaczył, że "wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej rozwijają się bardzo szybko. Niestety, Ukraina wie o tym aż za dobrze. Chociaż Ukraińcy nigdy nie zagrażali Iranowi, to irański reżim sam zdecydował się zostać wspólnikiem Putina i dostarczał mu Shahedy i to nie tylko same drony, ale także technologie".
Prezydent Zełenski podkreślił, że Iran dostarczał Rosji również inną broń. Podsumował, że od 24 lutego 2022 r. Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad 57 tys. dronów uderzeniowych typu Shahed – przeciwko ludziom, miastom i energetyce.
"Inne narody również cierpiały z powodu terroru. Dlatego sprawiedliwe jest dać irańskiemu narodowi szansę na pozbycie się terrorystycznego reżimu, pozbycie się go i zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim narodom, które cierpiały z powodu terroru pochodzącego z Iranu" - stwierdził Zełenski.
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych potwierdził Reutersowi, że nie ma ofiar w ludziach po uderzeniu Iranu w amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie.
Na publikowanych przez CNN filmach widać było dym unoszący się w okolicach Juffair, gdzie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma swoją bazę, wspierającą jej operacje morskie przeprowadzane w regionie Bliskiego Wschodu.
- Tak naprawdę jesteśmy na początku tej wojny i jest tutaj jeszcze wiele zmiennych, wiele niewiadomych, wiele informacji też będzie wymagało potwierdzenia - mówił w TVN24 Michał Wojnarowicz, ekspert ds. Izraela. Jego zdaniem mało prawdopodobne jest to, aby opozycja przejęła władzę.
"W związku z obecną sytuacją w Iranie zwołuję na poniedziałek specjalne kolegium bezpieczeństwa" - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Dla bezpieczeństwa i stabilności regionu niezwykle ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie" - dodała.
Kolegium komisarzy stanowi 27-osobowe kierownictwo Komisji Europejskiej, na czele z jej szefową. W swojej drugiej kadencji von der Leyen ustanowiła specjalny format posiedzeń, który koncentruje się na zagrożeniach bezpieczeństwa. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 16 kwietnia 2025 r.
Przed podjęciem decyzji o ataku na Iran wojskowi doradcy prezydenta informowali go, że atak wiąże się zarówno z wysokim ryzykiem, jak i dużymi potencjalnymi korzyściami dla USA w regionie - podał Reuters.
Według agencji, powołującej się na przedstawiciela władz USA, briefingi, które otrzymał prezydent przed podjęciem decyzji nie tylko zawierały oceny ryzyka poważnych ofiar po stronie USA, ale także "zachwalały perspektywę zmiany na Bliskim Wschodzie na korzyść interesów USA".
Na temat opcji i perspektyw uderzenia na Iran informacji prezydentowi udzielali w dniach przed atakiem dyrektor CIA John Ratcliffe, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Bradley Cooper. Biały Dom miał być informowany o zagrożeniach ataku, w tym o atakach odwetowych na wiele baz amerykańskich w regionie, a także o atakach irańskich sił zbrojnych na wojska amerykańskie w Iraku i Syrii.
"Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uważnie monitoruje rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i apeluje o powściągliwość, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego ludności regionu" - przekazała agencja w komunikacie.
"MAEA pozostaje w stałym kontakcie z krajami regionu, jak dotąd nie ma dowodów na jakiekolwiek oddziaływanie radiologiczne. Agencja będzie na bieżąco monitorować sytuację i informować o postępach" - dodano.
Teheran stanął w korku po ataku USA i Izraela na Iran. CNN donosi, że ludzie próbują opuścić stolicę.
W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiły się w sobotę po południu kłęby dymu i ogień. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.
Lotnisko gości także bazę Abdullah Al Mubarak Sił Powietrznych Kuwejtu.
Nasze siły i samoloty są w powietrzu w ramach skoordynowanych wysiłków w celu ochrony naszych ludzi, sojuszników i interesów - powiedział w telewizyjnym oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
- Iran powinien powstrzymać się od dalszych ataków - mówił. Zaznaczył, że Teheran powinien zaprzestać stosowania "straszliwej przemocy i opresji przeciw Irańczykom". Dodał, że "niezbędne jest, abyśmy zapobiegli dalszej eskalacji i powrócili do procesu dyplomatycznego".
Z tego, co wiem, najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu Ali Chamenei żyje, głowa sądownictwa żyje, szef parlamentu też, wszyscy najwyżsi rangą urzędnicy żyją - oświadczył szef MSZ Iranu Abbas Aragczi w wywiadzie dla NBC News. Dodał, że Iran "mógł stracić jednego lub dwóch dowódców, ale to nie jest duży problem".
- Sytuacja na miejscu jest całkiem, nie mogę powiedzieć, normalna, ale życie toczy się dalej. Wszystko jest pod kontrolą. Myślę, że Amerykanie i Izraelczycy nie zdołali osiągnąć swoich celów, a teraz wszystko jest pod kontrolą. I prawie, w niecałe dwie godziny, byliśmy w stanie rozpocząć odwet, atakując rakietami amerykańskie bazy i niektóre cele w Izraelu - powiedział szef irańskiej dyplomacji.
Pytany o przesłanie dla Donalda Trumpa, Aragczi powiedział, że "zmiana reżimu w Iranie to mission impossible" i że Iran jest w stanie się obronić. Twierdził też, że wszystkie strony odbytych niedawno negocjacji z USA były zadowolone z postępów. Szef MSZ zaznaczył, że Iran nie zamierza pozyskać broni jądrowej. Jednocześnie powiedział, że przekazał Amerykanom, że nie może zrezygnować z prawa do wzbogacenia uranu, choć zapewnił, że Iran jest gotowy do daleko idących ustępstw w sprawie monitoringu i weryfikacji swojego programu jądrowego. Zapewnił też, że może się zobowiązać, że Iran nie zbuduje rakiet o zasięgu pozwalającym na rażenie USA.
Zadeklarował również, ze Teheran jest gotowy do deeskalacji. - Obecnie nie prowadzimy żadnej komunikacji, ale jeśli Amerykanie chcą z nami rozmawiać, wiedzą, jak mogą się ze mną skontaktować. Z pewnością jesteśmy zainteresowani deeskalacją. To nie jest nasza wojna - powiedział.
"Potępiam dzisiejszą eskalację działań militarnych na Bliskim Wschodzie. Użycie siły przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi, a następnie odwet ze strony Iranu w całym regionie, podważają międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo" - przekazał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
"Wzywam do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i deeskalacji. Niedopełnienie tego obowiązku grozi wybuchem szerszego konfliktu regionalnego, który będzie miał poważne konsekwencje dla ludności cywilnej i stabilności regionu. Zdecydowanie zachęcam wszystkie strony do natychmiastowego powrotu do stołu negocjacyjnego" - dodał.
W związku z atakami USA i Izraela na Iran oraz odpowiedziami ze strony Teheranu państwa w regionie zamykają swoje przestrzenie powietrzne, a wiele linii lotniczych odwołuje loty w rejonie Bliskiego Wschodu. Polacy tam przebywający mają problem z powrotem do kraju.
Liczba ofiar śmiertelnych po ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie wzrosła z 40 do 57 - poinformowała agencja IRNA. Według irańskich agencji informacyjnych Tasnim i Fars ofiary miały od 7 do 12 lat.
W momencie ataku w szkole uczyło się 170 uczennic, a nalot spowodował, że 53 uczniów znajdujących się w budynku wciąż jest uwięzionych pod gruzami - podała IRNA.
Jak dotąd co najmniej 63 osoby zostały ranne, a obecnie trwa usuwanie gruzu i akcja ratunkowa dla uczniów tej szkoły - poinformował gubernator okręgu.
W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępiają w opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i apelują o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
"Ponownie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz stabilności regionalnej i ochrony życia ludności cywilnej" - przekazali.
"Eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie wywołuje niebezpieczną reakcję łańcuchową w całym regionie, która może mieć katastrofalne skutki dla ludności cywilnej" - przekazał w oświadczeniu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
"Przestrzeganie zasad wojny jest obowiązkiem, a nie wyborem. W międzynarodowych konfliktach zbrojnych obowiązuje międzynarodowe prawo humanitarne, w szczególności wszystkie cztery konwencje genewskie. Infrastruktura cywilna, taka jak szpitale, domy i szkoły, musi być chroniona przed atakami. Personel medyczny i ratownicy muszą mieć możliwość bezpiecznego wykonywania swojej pracy" - dodano.
Irański minister obrony Aziz Nasirzadeh i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Mohammad Pakpour mieli zginąć w izraelskich atakach - poinformował Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą (dwa zaznajomione z izraelskimi operacjami wojskowymi oraz jedno źródło regionalne).
Liczenie na to, że ludzie w Iranie powstaną i zaczną działania zbrojne przeciwko rządzącym Iranem tylko dlatego, że reżim został militarnie osłabiony przez ataki jest moim zdaniem bardzo optymistycznym założeniem - mówił w TVN24. dr hab. Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jak powiedział, "reżim pokazał w styczniu, że potrafi bardzo brutalnie się rozprawić z próbami powstania".
Prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego "Washington Post" po godzinie 4 nad ranem czasu lokalnego (po godzinie 10 w Polsce). Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji w Iranie.
- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział. Była to jego odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje dla tego, co pozostawi po sobie, wiąże z atakiem na Iran i dążeniem do zmiany reżimu.
- Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał. Nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.
Biały Dom, cytowany przez Reutersa, przekazał, że doniesienia o tym, iż Donald Trump ma wygłosić kolejne przemówienie do narodu w sobotę rano, są niedokładne.
Biały Dom przesunął też czas zbiórki dla dziennikarzy towarzyszących Trumpowi w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie z godz. 9 na 12 (z godz. 15 na 18 czasu polskiego).
Wcześniej portal Axios informował, że prezydent USA wystąpi w sobotni poranek.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że rozmawiał z szefem polskiej placówki w Teheranie. "Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem. Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - przekazał Sikorski.
Islamistyczny ruch palestyński Hamas potępił sobotni atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Hamas "z całym zdecydowaniem potępia amerykańsko-izraelską napaść na Islamską Republikę Iranu i oświadcza, że stanowi (ona) bezpośredni atak na cały region, a także zamach na jego bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność" - podano w komunikacie.
Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah ostrzegła z kolei, że wkrótce zacznie atakować amerykańskie bazy w odpowiedzi na ataki przypuszczone przez USA na Iran.
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii - podała państwowa agencja SANA.
Inne szczątki pocisków spadły na miasto Al-Kunajtira oraz w rejonie rzeki Jarmuk w prowincji Dara na południu Syrii - przekazali świadkowie cytowani przez Reutersa.
Izraelskie Siły Powietrzne udostępniły w mediach społecznościowych nagranie jednego z nalotów na Iran.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków.
Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju. Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w sobotę o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W oświadczeniu podkreślił, że obecna eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich i musi się zakończyć.
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, "agresywnych operacji" przeciwko jego krajowi.
W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu opublikowanym w komunikatorze Telegram podano też, że Aragczi przekazał partnerom z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Iraku, że Iran użyje wszystkich swoich zdolności obronnych i militarnych zgodnie z prawem do samoobrony.
Irańskie władze poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.
To pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.
NATO uważnie śledzi rozwój sytuacji w Iranie i regionie - powiedziała w sobotę rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
Izraelskie dowództwo podało, że w najbliższych godzinach i dniach powołanych zostanie łącznie około 70 tysięcy żołnierzy rezerwy, z których 50 tysięcy stawiło się już w bazach. Rezerwiści powołani zostaną głównie w celu wzmocnienia obrony powietrznej, obrony cywilnej oraz zabezpieczenia granic kraju.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w sobotę, że "najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie są ryzykowne". Podkreśliła, że Unia Europejska nałożyła na Iran sankcje i popiera rozwiązania dyplomatyczne w kwestii nuklearnej.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.
Izraelski urzędnik przekazał Reutersowi, że celem ataków USA i Izraela byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Iranu Masud Pezeszkian, ale rezultaty uderzeń są niejasne.
Reuters za źródłami irańskimi podaje, że kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji zginęło w izraelsko-amerykańskich atakach.
Według agencji Fars Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
Według portalu Axios, Trump ma ponownie wygłosić orędzie do narodu w sobotę rano czasu amerykańskiego.
Irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że MSZ Iranu zapowiada ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.
Część personelu amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze jest ewakuowana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ambasady amerykańskie na Bliskim Wschodzie wezwały personel i obywateli USA do schronienia się w bezpiecznym miejscu.
Władze Bahrajnu przekazały, że doszło do ataku rakietowego na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie.
Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
Państwowe media w Bahrajnie informują o ataku rakietowym na obiekt wojskowy USA.
W związku z sytuacją w Iranie w sobotę rano głos zabrał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X."Nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa" - podkreślił.
Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że jest "na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie". "Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - napisał na X.
"Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - dodał.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił w sobotę, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną. Ocenił, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".
Premier Izraela Benjamin Netanjahu: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu.
PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela – poinformował w sobotę rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
Rzecznik MSZ odnosząc się do tej sytuacji przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.- Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Wewiór.Podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w sobotę, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że na tę chwilę nie posiada informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski.
Izraelskie wojsko informuje, że rakiety z Iranu zostały wystrzelone w stronę Izraela
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik "New York Times".
"Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - red.) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - red.) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - red.)" - wyjaśnił "NYT".
Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.
"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.
Irański urzędnik przekazał Reutersowi, że Teheran przygotowuje się do odwetu. Według niego odpowiedź będzie miażdżąca.
Reuters powołując się na amerykańskiego urzędnika informuje, że ataki USA na Iran są przeprowadzane z powietrza i morza.
Irańska półoficjalna agencja Fars podaje, że eksplozje słychać było też między innymi w Isfahanie i Karadżu.
Izraelski urzędnik ds. obrony przekazał Reutersowi, że operacja Izraela w Iranie koordynowana z USA. "New York Times" i Associated Press podały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.
Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.
Reuters przekazał, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.
Irański urzędnik dla Reutersa: Ajatollaha Chameneia nie ma w Teheranie. Został przewieziony w bezpieczne miejsce.
Dzień dobry. Rozpoczynamy relację w tvn24.pl. Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.
Opracowali Justyna Sochacka, Kuba Koprzywa, Mikołaj Gątkiewicz / lulu, akw
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters