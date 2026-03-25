Świat

Meloni w "furii". Minister turystyki podała się do dymisji

|
Giorgia Meloni głosuje w referendum 23 marca 2026 roku
Rząd Giorgii Meloni przegrał referendum w sprawie reformy sądownictwa
Źródło: ENEX
Daniela Santanche, która w rządzie Włoch odpowiada za turystykę, zrezygnowała z urzędu. Zażądała tego premier Giorgia Meloni - oficjalnie z powodu śledztwa w sprawie nieprawidłowości, w które ma być zamieszana minister. Zdaniem włoskich mediów to także pokłosie przegranego przez rząd referendum.

Włoska ministra turystyki Daniela Santanche podała się w środę do dymisji, odpowiadając na apel premier Giorgii Meloni. Od wielu miesięcy trwa kilka śledztw, którymi została objęta Santanche w sprawach dotyczących założonych przez nią firm.

Daniela Santanche, która od lat zaangażowana jest we włoską politykę i w działalność biznesową, jest podejrzana między innymi o celowe doprowadzenie do bankructwa trzech spółek, a także o fałszowanie budżetu grupy wydawniczej Visibilia, jaką założyła. Wcześniej wszczęto też wobec niej postępowanie w sprawie oszustwa na szkodę włoskiego zakładu ubezpieczeń społecznych w związku z wypłatami z funduszu utworzonego podczas pandemii COVID-19.

Daniela Santanche
Daniela Santanche
Źródło: RICCARDO ANTIMIANI/PAP

Pokłosie przegranego referendum

Premier Meloni po poniedziałkowej przegranej w referendum w sprawie reformy sądownictwa zażądała ustąpienia z rządu osób objętych śledztwami.

Rezygnację złożył podsekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrea Delmastro. Media ujawniły, że miał on udziały w restauracji powiązanej z mafią. Ze stanowiska ustąpiła także szefowa gabinetu w resorcie sprawiedliwości Giusi Bartolozzi. Objęta jest ona śledztwem dotyczącym okoliczności odesłania do Libii rządowym samolotem zatrzymanego we Włoszech szefa libijskiej policji sądowej, poszukiwanego przez trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne.

Włoskie media, informując o tych wydarzeniach, podkreślają, że obecne "trzęsienie ziemi" w rządzie to także konsekwencja porażki rządu w referendum, w którym obywatele odrzucili przygotowany przez centroprawicową koalicję projekt ustawy w sprawie reformy sądownictwa. Komentatorzy pisali wręcz o "furii", w jaką wpadła premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Porażka Meloni i jej rządu. Jest komentarz

We Włoszech funkcjonuje Najwyższa Rada Sądownictwa, która zajmuje się powoływaniem, przenoszeniem i awansowaniem zarówno sędziów, jak i prokuratorów - i zasiadają w niej przedstawiciele obu tych zawodów. Rząd chciał rozdzielić te funkcje na organ dla sędziów i na organ dla prokuratorów.

Ponadto planowano utworzenie Wysokiego Sądu Dyscyplinarnego, który miałby orzekać w sprawach sędziów i prokuratorów w przypadku ich błędów i uchybień, a tworzyć go mieli wylosowani sędziowie oraz profesorowie uniwersyteccy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

WłochyGiorgia MeloniturystykakorupcjaPrzestępstwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica