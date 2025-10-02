Logo strona główna
Świat

Giorgia Meloni o statkach płynących do Gazy: to przyniesie wiele kłopotów

Giorgia Meloni
Statek flotylli Sumud zatrzymany przez izraelską marynarkę
Źródło: Reuters
Premier Włoch Giorgia Meloni skrytykowała inicjatywę Flotylli dla Strefy Gazy. - Wciąż powtarzam, że to wszystko nie przynosi żadnych korzyści narodowi Palestyny - powiedziała i dodała, że "w zamian może przynieść wiele kłopotów narodowi włoskiemu".
Kluczowe fakty:
  • Izrael przechwycił część jednostek Flotylli dla Strefy Gazy.
  • Włoska premier przekazała, że jej rząd śledzi te wydarzenia.
  • Meloni skrytykowała też zapowiedź strajku generalnego organizowanego przez związki zawodowe przeciwko działaniu Izraela.

Włoska premier Giorgia Meloni podczas szczytu w Kopenhadze powiedziała dziennikarzom, że jej rząd śledzi minuta po minucie wydarzenia wokół inicjatywy Flotylli dla Strefy Gazy. Część jednostek flotylli została zatrzymana przez siły izraelskie.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
Źródło: RICCARDO ANTIMIANI/PAP/EPA

To "przyniesie wiele kłopotów narodowi włoskiemu"

- Oczywiście zrobimy wszystko, co możemy, żeby te osoby mogły jak najszybciej wrócić do Włoch - powiedziała premier na temat członków inicjatywy. Następnie Meloni oświadczyła: - Wciąż powtarzam, że to wszystko nie przynosi żadnych korzyści narodowi Palestyny. Wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu.

Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?
Wanda Woźniak

Szefowa rządu odniosła się też do zapowiedzi piątkowego strajku generalnego na znak protestu przeciwko operacji izraelskich sił wobec flotylli. Akcję strajkową ogłosiły dwa związki zawodowe, w tym lewicowa centrala CGIL.

- Nie spodziewałam się, że związki zawodowe ogłoszą strajk generalny w kwestii Strefy Gazy, którą uważają za tak ważną - stwierdziła. - Długi weekend i rewolucja nie idą w parze - oświadczyła Meloni.

Izrael przechwytuje jednostki flotylli

MSZ Izraela poinformowało w czwartek rano, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni. Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy. Według aktywistów, do Gazy zmierza jeszcze około 29 jednostek.

Polacy "porwani". "Byli przygotowani na różne scenariusze"
Zbliżająca się do Strefy Gazy Globalna Flotylla Sumud powiadomiła w środę późnym wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek na wodach międzynarodowych.

Aktywiści płyną z pomocą humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

pc

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: RICCARDO ANTIMIANI/PAP/EPA

Giorgia MeloniWłochyStrefa GazyIzraelKonflikty wojskowe Izraela
