Giorgia Meloni o statkach płynących do Gazy: to przyniesie wiele kłopotów

Statek flotylli Sumud zatrzymany przez izraelską marynarkę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Izrael przechwycił część jednostek Flotylli dla Strefy Gazy.

Włoska premier przekazała, że jej rząd śledzi te wydarzenia.

Meloni skrytykowała też zapowiedź strajku generalnego organizowanego przez związki zawodowe przeciwko działaniu Izraela.

Włoska premier Giorgia Meloni podczas szczytu w Kopenhadze powiedziała dziennikarzom, że jej rząd śledzi minuta po minucie wydarzenia wokół inicjatywy Flotylli dla Strefy Gazy. Część jednostek flotylli została zatrzymana przez siły izraelskie.

Giorgia Meloni Źródło: RICCARDO ANTIMIANI/PAP/EPA

To "przyniesie wiele kłopotów narodowi włoskiemu"

- Oczywiście zrobimy wszystko, co możemy, żeby te osoby mogły jak najszybciej wrócić do Włoch - powiedziała premier na temat członków inicjatywy. Następnie Meloni oświadczyła: - Wciąż powtarzam, że to wszystko nie przynosi żadnych korzyści narodowi Palestyny. Wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu.

Szefowa rządu odniosła się też do zapowiedzi piątkowego strajku generalnego na znak protestu przeciwko operacji izraelskich sił wobec flotylli. Akcję strajkową ogłosiły dwa związki zawodowe, w tym lewicowa centrala CGIL.

- Nie spodziewałam się, że związki zawodowe ogłoszą strajk generalny w kwestii Strefy Gazy, którą uważają za tak ważną - stwierdziła. - Długi weekend i rewolucja nie idą w parze - oświadczyła Meloni.

Izrael przechwytuje jednostki flotylli

MSZ Izraela poinformowało w czwartek rano, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni. Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy. Według aktywistów, do Gazy zmierza jeszcze około 29 jednostek.

Zbliżająca się do Strefy Gazy Globalna Flotylla Sumud powiadomiła w środę późnym wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek na wodach międzynarodowych.

Aktywiści płyną z pomocą humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD