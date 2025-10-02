Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej

Wizyta Emmanuela Macrona w Grenlandii Źródło: Reuters

Unia Europejska planuje podwoić swoje wsparcie finansowe dla Grenlandii - poinformowała w czwartek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Europa i Grenlandia zawsze będą dla siebie zaufanymi i wiarygodnymi partnerami. Chcemy pogłębiać naszą współpracę. Dlatego zamierzamy podwoić nasze wsparcie finansowe dla Grenlandii - napisała szefowa KE na X.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium Danii, zamieszkanym przez niecałe 57 tysięcy osób. W marcu, komentując sugestie prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczące przejęcia kontroli nad wyspą, von der Leyen podkreśliła, że UE zawsze będzie wspierać suwerenność i integralność terytorialną Grenlandii.

Miliardy złotych na Grenlandię

Z informacji medialnych wynika, że w ramach kolejnego budżetu UE na lata 2028-2034 Grenlandia ma otrzymać z UE około 530 milionów euro (około 2 miliardy i 258 milionów złotych) wsparcia. To ponad dwa razy więcej niż obecnie.

We wrześniu premierka Danii Mette Frederiksen oraz jej grenlandzki odpowiednik Jens-Frederik Nielsen podpisali umowę o czteroletnim, finansowanym przez Kopenhagę programie inwestycji na Grenlandii. Kwota 1,6 miliarda koron (910 milionów złotych) zostanie przeznaczona między innymi na budowę lotniska oraz portu.

Dzięki duńskim funduszom powstać ma nowy pas startowy dla samolotów w mieście Ittoqqortoormiit na wschodnim wybrzeżu, jednym z najbardziej odizolowanych od cywilizacji. Inna planowana inwestycja to port głębokowodny w miejscowości Qaqortoq w południowej Grenlandii. W ocenie duńskich mediów porozumienie świadczy o zacieśnieniu współpracy między Danią a Grenlandią.

Prezydent USA od początku roku zgłaszał amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Wcześniej Trump chciał ją od Danii kupić.

