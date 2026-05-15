Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiceszef Lockheed Martin dla "Faktów" TVN. Polskie F-35 "mają zdolność wyprzedzania zagrożeń"

|
Baza Ebbing, polskie F-35
Smythe: kiedy kraj wybiera F-35, to wybiera wiarygodne odstraszanie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
F-35 to samolot, który jest zdolny, dostępny cenowo, samolot, który będzie istotny w XXI wieku - podkreślił w rozmowie z Marcinem Wroną Nick Smythe, wiceprezes Lockheed Martin. Już niedługo pierwsze z tych myśliwców trafią do Polski.

Nasz korespondent miał okazję zwiedzić budynki bazy w Ebbing w stanie Arkansas, gdzie polscy piloci i technicy szkolą się na najnowocześniejszych myśliwcach F-35 "Husarz". Więcej o tych maszynach pisaliśmy tutaj. Pierwsze "Husarze" trafią do Polski już pod koniec maja.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona rozmawiał z Nickiem Smythe'em, wiceprezesem Lockheed Martin - jednego z największych na świecie koncernów zbrojeniowych, lotniczych i kosmicznych. Produkuje on między innymi myśliwce F-35.

Nick Smythe w rozmowie z Marcinem Wroną
Nick Smythe w rozmowie z Marcinem Wroną
Źródło zdjęcia: TVN24

"Ten samolot to odpowiedź na dużą część zagrożeń"

Wrona pytał, jakie przemyślenia ma Smythe, gdy patrzy na maszyny. - Mam co najmniej kilka przemyśleń. Dla mnie to, co widzę, to wolność, demokracja i F-35 - odparł wiceprezes Lockheed Martin.

- Widzę podstawę zdolności piątej generacji dla Sojuszu NATO, widzę samolot wybrany przez trzynaście krajów i rozważany przez kolejne w Europie - opisywał. - Widzę samolot, który jest zdecydowanie odpowiedzią na dużą część zagrożeń, które przeszkadzają w tej chwili światu i umożliwia utrzymanie bezpieczeństwa naszych bliskich i obywateli w tych trudnych czasach - podkreślił.

F-35 w bazie Ebbing
F-35 w bazie Ebbing
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak zaznaczył Wrona, mamy też nadzieję, iż jest to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. - Absolutnie, kiedy myślę o relacjach pomiędzy Polską a USA, to myślę, że kooperacja w zakresie obronności jest podstawą tego partnerstwa - odparł Smythe. - Jest to fantastyczne świadectwo partnerstwa pomiędzy dwoma krajami - dodał.

"To jest samolot, który jest zdolny, dostępny cenowo, samolot, który będzie istotny w XXI wieku"

Korespondent "Faktów" TVN dopytywał, co to znaczy, że F-35 są samolotami piątej generacji. - Przede wszystkim będzie to samolot o bardzo małej obserwowalności - wskazał Smythe. Tłumaczył też, że maszyna "ma zdolność wyprzedzania zagrożeń, aby być wiarygodnym systemem odstraszania dla Polski".

Smythe o tym, co oznacza, że samolot należy do piątej generacji
Źródło: TVN24

- To jest samolot, który jest zdolny, dostępny cenowo, samolot, który będzie istotny w XXI wieku - mówił Smythe. Jak zdradził, w fabryce Lockheed Martin powstaje 156 samolotów rocznie, niektóre z nich są polskie i wkrótce będą schodzić z linii produkcyjnych. Wiceprezes Lockheed Martin przyznał, że do połowy lat 30. XXI wieku firma chce mieć około 700 F-35, które będą operować w Europie.

F-35 w bazie Ebbing
F-35 w bazie Ebbing
Źródło zdjęcia: TVN24

- Kiedy kraj wybiera F-35, to wybiera wiarygodne odstraszanie, wybiera coś, co jest sprawdzone, wybiera coś, co jest dostępne cenowo - mówił Smythe.

OGLĄDAJ: Kosmiczne wsparcie dla wojska. "Technologia jest rewolucyjna"
Satelita ICEYE SAR Gen4

Kosmiczne wsparcie dla wojska. "Technologia jest rewolucyjna"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
USAsamolotyWojsko
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
Zdrowie
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
Burzowo
Gdzie jest burza? Formują się linie szkwału
METEO
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zatrzymania po pobiciu nastolatków z Ukrainy na moście
WARSZAWA
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
Świat
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze
WARSZAWA
Donald Tusk
Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg na przebudowę ul. Kruczej
Pieszy pasaż i zieleń. Rewolucja na Kruczej. Jest przetarg
WARSZAWA
Powrót żołnierzy ukraińskich z niewoli rosyjskiej
"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
Świat
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
Paliwa, stacja benzynowa
Inna cena na pylonie i na rachunku. Trwają kontrole na stacjach benzynowych
BIZNES
Burze, piorun
Jeszcze więcej ostrzeżeń. Uwaga na superkomórki burzowe
METEO
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
Stacja metra Bemowo
Druga linia metra na skróconej trasie przez pozostawiony bagaż
WARSZAWA
Wyspa Anholt w Danii
Martwy humbak na duńskim wybrzeżu
METEO
ROBOT WSPOLPRACA CZLOWIEK LABORATORIUM
Miało pomagać, popełnia błędy. To może zagrażać pacjentom
BIZNES
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica