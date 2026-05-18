Świat

Drony pozyskane przez Kubę budzą obawy w USA

Więzienie Guantanamo
Kuba. Więzienie Guantanamo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Maren Hennemuth/PAP
Baza w Guantanamo może być zagrożona przez kubańskie drony - przekazał w niedzielę portal Axios. Władze w Hawanie miały omawiać plan ataku na tę placówkę, a także na amerykańskie okręty i Florydę.

Amerykańscy urzędnicy wysokiej rangi, cytowani przez portal Axios, twierdzą, że Kuba od 2023 roku pozyskuje od Rosji i Iranu "drony szturmowe o różnych zdolnościach i rozmieszcza je w strategicznych lokalizacjach na całej wyspie".

Wśród możliwych celów ataku, jakie omawiali Kubańczycy, mają być baza amerykańskiej marynarki wojennej w Guantanamo, amerykańskie okręty, a także archipelag Florida Keys, położony na południe od Florydy, w tym miasto Key West.

Według portalu amerykańskie służby wywiadowcze ustaliły, że w ciągu ostatniego miesiąca Kuba zabiegała o kolejne drony i sprzęt wojskowy od Rosji. Z przechwyconych informacji wywiadowczych wynika, że kubański wywiad "próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób Iran stawia opór" USA i Izraelowi w rozpoczętej 28 lutego wojnie.

- Kiedy zdamy sobie sprawę, że tego typu technologie są tak blisko, a wokół nich działa wiele złych podmiotów, od grup terrorystycznych po kartele narkotykowe, Irańczyków i Rosjan, to jest to niepokojące - ocenił amerykański urzędnik w rozmowie z Axiosem. - To coraz większe zagrożenie - dodał.

Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa
Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa

Myśliwce Kuby "nikogo nie martwią". Drony co innego

Według portalu "amerykańscy urzędnicy nie wierzą, że Kuba stanowi bezpośrednie zagrożenie [dla USA - red.], ani że aktywnie planuje atak na amerykańskie interesy".

- Nikogo nie martwią należące do Kuby myśliwce. Nie ma nawet pewności, czy [władze wyspy - red.] są w posiadaniu maszyn, które są w stanie latać - powiedział wysoki rangą urzędnik amerykański, dodając jednak, że "nie czuje się komfortowo", myśląc o należących do Kuby dronach.

Baza Guantanamo, która może być przez nie zagrożona, jest w południowo-wschodniej części wyspy. Na jej terenie jest niesławne więzienie, w którym przetrzymywane są osoby podejrzewane o terroryzm.

Baza marynarki wojennej USA Guantanamo

Axios przypomniał, że w czwartek na Kubę udał się dyrektor CIA John Ratcliffe, który ostrzegł tamtejsze władze przed angażowaniem się we wrogie działania. Według źródła w CIA uzależnił zniesienie amerykańskich sankcji od odsunięcia od władzy "totalitarnego rządu".

Portal ustalił, że Departament Sprawiedliwości USA w środę ogłosi akt oskarżenia wobec przywódcy Kuby Raula Castro. Ma on dotyczyć rozkazu zestrzelenia dwóch samolotów organizacji pomocowej Brothers to the Rescue z Miami. Castro wydał ten rozkaz w 1996 roku jako ówczesny minister obrony. W ataku zginęły cztery osoby, w tym trzech obywateli Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie media spodziewają się też, że w najbliższym tygodniu mogą zostać ogłoszone kolejne sankcje wobec Kuby.

"Śmiecioloty" zamiast rakiet za miliony

Źródło: PAP, Axios


KubaUSARosjaDronyAtaki dronówRaul CastroFlorydaCIAKaraibyAtlantyk
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
