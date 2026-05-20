Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: mógłbym kandydować na premiera Izraela

|
Donald Trump
Trump: mógłbym kandydować na premiera Izraela
Źródło wideo: Reuters, TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że premier Benjamin Netanjahu nie jest dobrze traktowany w Izraelu. Zadeklarował też, że sam mógłby zostać szefem izraelskiego rządu ze względu na wysokie poparcie, jakim - jego zdaniem - cieszy się w tym kraju.

Donald Trump w trakcie rozmowy z dziennikarzami wypowiedział się o szefie izraelskiego rządu Benjaminie Netanjahu. - Jest w porządku. Zrobi wszystko, czego będę chciał. Jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. (...) Jest dla mnie świetnym facetem - mówił.

Prezydent USA ocenił też, że Netanjahu nie jest w swoim kraju traktowany tak, jak na to zasługuje. - Nie zapominajcie, że był premierem czasu wojny i moim zdaniem nie jest dobrze traktowany w Izraelu - powiedział.

"Krzyk rozpaczy ortodoksów". Czy pogrąży Netanjahu?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Krzyk rozpaczy ortodoksów". Czy pogrąży Netanjahu?

Monika Winiarska

Zażartował również, że "mógłby zostać premierem Izraela". - W Izraelu mam teraz 99 procent poparcia. Mógłbym kandydować na premiera. Więc może po tym, co teraz robię, pojadę do Izraela i wystartuję na premiera - oznajmił. Nie wiadomo jednak do jakiego dokładnie sondażu się odnosił.

Zawieszenie broni z Iranem

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia.

Według mediów głównymi punktami spornymi pozostają kwestie nuklearne i cieśniny Ormuz. USA podkreślają, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, ale zgromadził około 440 kilogramów uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne.

OGLĄDAJ: "Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Trump

"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
Wywiad medyczny
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
IzraelIranDonald TrumpBenjamin Netanjahu
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ben-Gvir 02 sklej
Burza po nagraniu izraelskiego ministra. Reaguje Sikorski
Celowo wjechał Teslą do jeziora, wyciągała go laweta
Chciał przetestować "tryb brodzenia" w Tesli. Został aresztowany
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
Łódź
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Ziemia zatrzęsła się w Danii
Trzęsienie ziemi niedaleko Kopenhagi
METEO
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Karol Nawrocki
Kowal: wzywam, żeby na poważnie włączył się ośrodek prezydencki
FAKTY PO FAKTACH
Donald Trump
Trump grozi. "Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej"
Świat
za grosz sprawiedliwości
Panią Darię państwo zawiodło, ale jest dobra informacja
Katowice
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku
Polska
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
Aston Villa
Deklasacja w finale. Cash z triumfem w Lidze Europy
EUROSPORT
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Komisja Europejska
Zmiany w polskim KPO. Jest decyzja Komisji Europejskiej
BIZNES
Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość
Jechał za szybko, ignorował sądowe zakazy. W przeszłości podszywał się pod policjanta
WARSZAWA
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
imageTitle
Jeszcze więcej szczęścia w rodzinie Wilfredo Leona
EUROSPORT
Trwają prace na skrzyżowaniu Goworka i Puławskiej
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać
Piotr Bakalarski
Noc, burza
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Cezary Tomczyk
Rozmowy w Białym Domu. Tomczyk o "najważniejszym wniosku"
Świat
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica