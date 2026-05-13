Świat

Zuchwała kradzież w bazylice. Zniknęła czaszka świętej

Czechy. Wystawa klejnotów koronnych na nagraniach archiwalnych
Z bazyliki w północnych Czechach skradziono czaszkę świętej Zdzisławy. Policja poinformowała o rabunku, apelując o pomoc w identyfikacji sprawcy. Arcybiskup Pragi określił informację o kradzieży jako "druzgocącą".

Policja odebrała zgłoszenie o kradzieży krótko po godzinie 18.00 we wtorek. Czaszka była przechowywana w relikwiarzu w bazylice świętego Wawrzyńca i świętej Zdzisławy w Jablonnem v Podjesztiedi. To liczące nieco ponad 3,5 tysiąca mieszkańców miasteczko bezpośrednio graniczy z Niemcami i oddalone jest o około 20 kilometrów od granicy z Polską.

Kto ukradł czaszkę świętej

Policja ustaliła, że do kradzieży doszło między godz. 18.00 a 18.15. Nieznany sprawca uszkodził relikwiarz, a następnie zbiegł z czaszką - dowiadujemy się z komunikatu policji. Niezidentyfikowany mężczyzna został uchwycony na słabej jakości nagraniu. Prawdopodobnie był ubrany całkowicie na czarno i miał jasne buty.

Sprawę kradzieży badają śledczy z Czeskiej Lipy, którzy zaapelowali o pomoc w identyfikacji sprawcy i odnalezieniu czaszki świętej. "Wartość skradzionej czaszki jest obecnie przedmiotem toczącego się dochodzenia. Jednak z historycznego punktu widzenia jej wartość jest oczywiście nie do oszacowania" - podała policja.

"Druzgocąca" informacja

Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl określił informację o kradzieży jako "druzgocącą". Jego zdaniem relikwia ma wartość historyczną, a dla wiernych również duchową. - Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie święta Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu - powiedział arcybiskup Przibyl.

Czaszka św. Zdzisławy na zdjęciu opublikowanym przez policję
Źródło zdjęcia: Policie ČR/X

Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Założyła klasztor i szpital, w którym leczyła chorych. Zmarła młodo w roku 1252, "wyczerpana licznymi troskami i matczyną opieką nie tylko nad swoją rodziną, ale także nad wielką rodziną wszystkich podróżnych, ubogich i chorych" - pisze portal publicznego Czeskiego Radia.

Jan Paweł II kanonizował Zdzisławę

Kościół rzymskokatolicki obchodzi wspomnienie świętej Zdzisławy 30 maja. Jest ona przedstawiana jako rozdająca jałmużnę ubogim lub opiekująca się chorymi. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku. Szczątki Zdzisławy złożono w kościele świętego Wawrzyńca, na terenie którego później wzniesiono bazylikę. Grób świętej znajduje się w krypcie pod ołtarzem, czaszka znajdowała się zaś na ołtarzu w bocznej kaplicy świątyni.

Źródło: PAP, irozhlas.cz, tvn24.pl
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
