Amazonia: brytyjski dziennikarz Dom Phillips i jego przewodnik Bruno Pereira zastrzeleni bronią myśliwską

Brytyjski dziennikarz Dom Phillips i jego brazylijski przewodnik, naukowiec Bruno Pereira zostali zastrzeleni z broni myśliwskiej - poinformowała w sobotę miejscowa policja. Wcześniej badanie kryminalistyczne zwłok znalezionych w Puszczy Amazońskiej potwierdziło, że należą one do reportera i jego towarzysza. Policja przekazała również, że w sprawie o morderstwo aresztowano trzeciego podejrzanego.

57-letni dziennikarz Dom Phillips i jego przewodnik, 41-letni brazylijski naukowiec Bruno Araujo Pereira zaginęli 5 czerwca podczas podróży do doliny Javari w Amazonii. Ostatni raz widziano ich w wiosce Sao Rafael, gdzie towarzyszyli grupie rdzennych mieszkańców podczas ich patrolu na rzece. Stamtąd mieli udać się łodzią do oddalonego o dwie godziny rejsu miasta Atalaia do Norte. Nigdy jednak nie dotarli na miejsce.