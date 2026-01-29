Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oblał niemowlę gorącą kawą. Szukają go dwa państwa

Mężczyzna podejrzany o oblanie kawą niemowlaka
Mężczyzna podejrzany o oblanie kawą niemowlaka
Źródło: Policja z Queensland
Chiny wysyłają grupę do Australii, która ma pomóc w śledztwie w sprawie mężczyzny, który miał oblać niemowlaka wrzącą kawą w 2024 roku. Mężczyzna uciekł do Chin. Dziecko wymagało kilku operacji.

Ambasador Chin w Australii Xiao Qian poinformował w czwartek, że "grupa robocza" uda się do Brisbane, aby pomóc w śledztwie w sprawie mężczyzny, który latem 2024 roku miał oblać wrzącą kawą z termosu dziewięciomiesięczne dziecko - podaje BBC. Do ataku doszło, kiedy niemowlak był z rodziną na pikniku w parku w Brisbane. Dziecko doznało poważnych oparzeń twarzy oraz kończyn. Chłopiec wymagał kilku operacji przeszczepu skóry.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwulatek w szpitalu. "Ściągnął na siebie kubek z gorącą kawą"

Dwulatek w szpitalu. "Ściągnął na siebie kubek z gorącą kawą"

Poznań
Oblał niemowlę gorącym płynem. Międzynarodowe poszukiwania mężczyzny

Oblał niemowlę gorącym płynem. Międzynarodowe poszukiwania mężczyzny

Współpraca z Chinami

Podejrzany, którego policja zidentyfikowała jako 33-letniego mężczyznę, uciekł do Chin, gdzie prawdopodobnie obecnie przebywa. Jest to kraj, z którym Australia nie ma umowy dotyczącej ekstradycji.

- Poważnie podchodzimy do tej kwestii i poważnie myślimy o podjęciu niezbędnych działań – powiedział Xiao reporterom w Canberze. Grupa ma pracować z australijskimi służbami, aby dowiedzieć się, co dokładnie się stało, jak do tego doszło i jak obie strony mogą współpracować w ramach dalszych działań.

Wspólne oświadczenie policji Queensland i Australijskiej Policji Federalnej głosi, że "wspierają delegację chińskich władz", dziękując im za "stałą współpracę" w obliczu wyzwań związanych z miejscem pobytu domniemanego sprawcy. "Chiny mają jurysdykcję eksterytorialną umożliwiającą im ściganie swoich obywateli za działania, które miały miejsce poza granicami Chin" - czytamy we wspólnym oświadczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czterolatek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, ciało zakopali. Wyrok

Czterolatek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, ciało zakopali. Wyrok

WARSZAWA
Mały chłopiec miał poparzoną twarz, jego brat krwiaki. Rodzice skazani

Mały chłopiec miał poparzoną twarz, jego brat krwiaki. Rodzice skazani

Szczecin

Kosztowne leczenie

Władze wydały nakaz aresztowania podejrzanego mężczyzny za czyny mające na celu spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W Australii grozi za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna miał w latach 2019-2024 wielokrotnie zmieniać swój adres w Australii.

Trzy miesiące po zdarzeniu rodzice chłopca poinformowali, że syn ma nadal blizny na brodzie oraz ramieniu, ale czuje się dobrze. Zbiórka internetowa na jego leczenie przyniosła 230 tysięcy dolarów australijskich (około 568 tysięcy złotych).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Queensland Police/X

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaChinydziecko
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "osobiście poprosił" Putina. "Zgodził się"
Świat
Pies znajdował się w przeręblu
Szczeniak wpadł do przerębla
Białystok
Michał Bilewicz
Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
Filip Czekała
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach
Polska
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
METEO
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
WARSZAWA
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
BIZNES
Dwie rowerzystki zginęły w wypadku drogowym w Tomaszowie Mazowieckim
"Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze"
Łódź
Gaga
Lady Gaga przerwała koncert. "Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają"
Świat
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
BIZNES
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
WARSZAWA
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
BIZNES
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
METEO
Senator Tammy Duckworth
Stanęła w obronie polskich żołnierzy. Tak wyglądał dzień, w którym "eksplodował" jej świat
Monika Winiarska
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zaskakujący wynik O'Sullivana. Oto najlepsza szesnastka w Berlinie
EUROSPORT
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka
Zdrowie
Quentin Tarantino, Paul Dano
"Żenująca" wypowiedź Tarantino o Paulu Dano. Mocna reakcja środowiska
Anna Zaleska
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Wybuchła panika, ludzie rzucili się na podłogę. Pasażer o rosyjskim ataku na pociąg
Świat
Gwardia Rewolucyjna Iranu
"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
METEO
imageTitle
Śmierć w drodze na mecz. Ocalały wskazał możliwą przyczynę tragedii
EUROSPORT
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
BIZNES
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku' z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"
WARSZAWA
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
WARSZAWA
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
shutterstock_1856541712
Zdradziły go ślady na śniegu
Lublin
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica