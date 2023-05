Alarm lotniczy w Kijowie i wielu regionach

Rosjanie dokonali ataków rakietowych na obwody charkowski i dniepropietrowski - poinformowały lokalne władze. "Mieszkańcy słyszeli pięć wybuchów. Trzy z nich w okolicach miasta" – poinformował w Telegramie mer miasta Ihor Terechow.

Szef władz regionu Ołeh Syniehubow wezwał mieszkańców do ukrycia się w związku z atakiem rakietowym. Potem przekazał, że doszło do co najmniej sześciu wybuchów, a miasto i jego okolice najprawdopodobniej zaatakowano rakietami S-300.

Władze obwodu dniepropietrowskiego również potwierdziły zagrożenie atakiem. Informowano m.in. o odgłosach eksplozji w stolicy regionu, Dnieprze.

Szef administracji obwodowej Serhij Łysak podał, że w regionie działa obrona przeciwlotnicza.