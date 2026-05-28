Świat Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni

Dworzec kolejowy Winterthur, na którym doszło do ataku nożownika Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLAUDIO THOMA

Do ataku doszło w czwartek rano na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurychu. Jak przekazała policja kantonalna, ranne zostały trzy osoby, obywatele Szwajcarii. "Ofiary mają 28, 43 i 52 lata. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala" - głosi komunikat.

Nagranie z momentu ataku opublikowała szwajcarska gazeta Blick. Widać na nim, jak domniemany napastnik, mężczyzna o długich brązowych włosach, wybiega z hali dworca i krzycząc "Allahu Akbar" przebiega między innymi koło idących chodnikiem dzieci.

Jak relacjonowali cytowani przez gazetę świadkowie wydarzenia, mężczyzna miał w ręku nóż. Taksówkarz cytowany z kolei przez gazetę Neue Zurcher opisywał, że napastnik chodził z nożem po przejściu podziemnym na stacji, atakując przechodniów.

O reakcji służb mówił Blick jeden ze świadków. - W ciągu kilku minut pod dworzec przyjechało dziesięć do piętnastu radiowozów. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - relacjonował.

"Domniemany sprawca, 31-letni Szwajcar, został aresztowany" - poinformowała policja. Na ten moment nie są znane motywy jego działania.

