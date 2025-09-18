Logo strona główna
Rzeszów

Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali

Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Małgorzata Bryndza, dyr. SP ZOZ w Lesku: "Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, zagrożone jest istnienie szpitala"
Radni powiatowi przeciwni likwidacji porodówki w szpitalu w Lesku. To ostatni taki oddział w tej części Podkarpacia. Szpital ma potężny dług, a sam oddział co miesiąc zwiększa go o pół miliona. Brakuje też lekarzy.

Rada Powiatu Leskiego głosowała w czwartek (18 września) nad uchwałą w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, zgodnie z którą oddział ginekologiczno-położniczy miał zostać z zlikwidowany, a w jego miejsce miał powstać oddział ginekologiczny.

Jak czytamy w uzasadnieniu, uchwała "podyktowana jest zmianami organizacyjnymi związanymi z z trudną sytuacją finansową jednostki oraz braku kadry lekarskiej". Głosowanie poprzedziła ponad dwugodzinna dyskusja.

Szpital w Lesku ma 116 milionów złotych długu
Szpital w Lesku ma 116 milionów złotych długu
Apel dyrektorki

Małgorzata Bryndza, dyrektorka szpitala w Lesku zaapelowała do radnych o podjęcie uchwały. Powoływała się przy tym na rosnący dług szpitala. Podkreśliła, że wprowadzenie zmian w pracy szpitala jest konieczne, aby uratować tonącą w długach placówkę.

Oddziałem, który kosztuje najwięcej jest właśnie porodówka. Powód? Spadająca liczba urodzeń i niekorzystne wyceny zabiegów dla mniejszych szpitali przygotowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Likwidacja ostatniej porodówki w Bieszczadach. "Liczę, że ktoś z rządu się obudzi"
Likwidacja ostatniej porodówki w Bieszczadach. "Liczę, że ktoś z rządu się obudzi"

Martyna Sokołowska

Jeszcze w 2018 roku na leskiej porodówce rocznie odbieranych było pół tysiąca porodów, w 2024 roku już tylko 197. Strata, choć trudno mówić o "stracie" w przypadku podmiotu, który z założenia nie jest instytucją nastawioną na zysk, wyniosła blisko sześć milionów złotych. Funkcjonowanie porodówki kosztuje szpital pół miliona złotych miesięcznie. Jak mówiła podczas sesji Małgorzata Bryndza, dalsze utrzymywanie oddziału ginekologiczno-położniczego może zagrozić funkcjonowaniu całego szpitala i w konsekwencji doprowadzić do jego "niewydolności" - braknie pieniędzy na tak podstawowe rzeczy, jak zakup leków, opatrunków, czy posiłków dla pacjentów, nie mówiąc już o wypłatach dla personelu. Aktualnie szpital ma już 116 milionów złotych długu.

Dyrektorka podkreśliła, że decyzja o likwidacji porodówki jest "niepopularna", ale konieczna, jeśli szpital ma nadal funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo pacjentom z regionu. - Ten szpital nie ma czasu, bez podjęcia jakichkolwiek prób jego ratowania ten szpital nie będzie istniał - stwierdziła.

Przyszłość ostatniej porodówki w Bieszczadach nadal niepewna. "Zmarnowany czas"
Przyszłość ostatniej porodówki w Bieszczadach nadal niepewna. "Zmarnowany czas"

Wicestarosta Wiesław Kuzio, przed laty także dyrektor szpitala w Lesku, zwrócił uwagę, że zarząd powiatu "zrobił wszystko" i "wyczerpał swoje możliwości", aby uratować porodówkę. - Nie mamy już gdzie wyżej pójść - powiedział starosta.

Przypomniał, że kierownictwo szpitala i zarząd powiatu w sprawie przyszłości porodówki i leskiego szpitala spotykali się m.in. kierownictwem NFZ, z wojewodą podkarpacką i poprzednią ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Ta 1 lipca obiecała pomoc rządu i zapewniła samorządowców i dyrekcję lecznicy w Lesku, że porodówka nadal będzie funkcjonować. Sęk w tym, że nieco ponad trzy tygodnie później na stanowisku szefowej resortu zdrowia nastąpiła zmiana, a obiecana pomoc rządu nie nadeszła.

Ministerstwo Zdrowia o przyszłości szpitala w Lesku. Rozmowy o ratowaniu oddziału położniczego

Ministerstwo Zdrowia o przyszłości szpitala w Lesku. Rozmowy o ratowaniu oddziału położniczego

"Nie każcie kobietom rodzić w karetkach". Ministra wyszła do protestujących

"Nie każcie kobietom rodzić w karetkach". Ministra wyszła do protestujących

Wicestarosta Wiesław Kuzio podczas sesji poinformował radnych, że zarząd powiatu próbował nawiązać z nową ministrą kontakt i dopytać o dalsze plany w sprawie leskiego szpitala i ostatniej porodówki w Bieszczadach. Zarząd napisał też "list rozpaczy" - jak określił go Kuzio - do premiera Donalda Tuska. - Odzewu nie ma - przekazał podczas sesji. Do radnych zaapelował o przyjęcie uchwały, bo - w jego opinii - tylko reorganizacja szpitala i zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania pozwoli go uratować.

Ostatecznie radni nie przegłosowali przyjęcia uchwały: "za" zagłosowało pięcioro, "przeciw" sześcioro, troje wstrzymało się od głosu.

Sto kilometrów do szpitala z zagrożoną ciążą. "To nie średniowiecze"
Sto kilometrów do szpitala z zagrożoną ciążą. "To nie średniowiecze"

Martyna Sokołowska

Ostatnia porodówka w Bieszczadach

Oddział ginekologiczno-położniczy, który funkcjonuje w Szpitalu Powiatowym w Lesku to ostatni taki oddział w regionie. W 2017 roku z powodu braków kadrowych zlikwidowana została porodówka w Sanoku, trzy lata później z powodów ekonomicznych przestała działać porodówka w Ustrzykach Dolnych. Leski szpital przyjmuje i leczy ciężarne z trzech powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku zamieszkiwało je nieco ponad 136 tysięcy mieszkańców. Blisko 70 tysięcy to kobiety. Jeśli oddział ginekologiczno-położniczy w leskim szpitalu zostanie zlikwidowany, ciężarne i pacjentki ginekologii, będą musiały jeździć do innych szpitali. Najbliższe oddziały ginekologiczno-położnicze znajdują się w szpitalu w Brzozowie, Krośnie i Przemyślu.

Porodówka w Lesku to ostatni taki oddział w tym regionie Podkarpacia
Porodówka w Lesku to ostatni taki oddział w tym regionie Podkarpacia
1 lipca działalność oddziału ginekologiczno-położniczego w leskim szpitalu została zawieszona. Powodem był brak neonatologa, który przeszedł na emeryturę, i rosnące zadłużenie. W czerwcu szpital miał już 110 milionów złotych długu, który z miesiąca na miesiąc rośnie o około półtora mln zł. Oddział miał wznowić działalność 1 września, ale dyrektorka placówki wystąpiła do wojewody o zgodę na przedłużenie zawieszenia na kolejny miesiąc. Porodówka ma wrócić do pracy 1 października, ale jak wynika ze słów dyrektorki Bryndzy, tak się nie stanie. Szpital będzie wtedy musiał zapłacić karę.

Tak znikają porodówki. Są nowe dane
Tak znikają porodówki. Są nowe dane

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska/ tam

