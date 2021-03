Depresja dopada wszystkich, również księżniczki

Katarzyna Zdanowicz: Księżna Sussex Meghan Markle, żona księcia Harry’ego, publicznie przyznała się do depresji. W komentarzach pod każdą szerokością geograficzną dominują głosy krytyczne i pełne niedowierzania: "Księżniczka, która opływała we wszystko, i depresja…". Dlaczego świat jej nie wierzy?

No właśnie: co?

Zwyczajny człowiek, z krwi i kości, a nie ulepiony z naszych wyobrażeń. Zastanawiam się, jakie emocje targają panią Meghan dzisiaj, kiedy czyta te komentarze w internecie. Pada ofiarą ludzi zaślepionych zazdrością, niezwykle łatwo oceniających, krytykujących innych. Uwielbiamy to w sieci. Przekonani o swojej anonimowości tak chętnie siadamy przed klawiaturą, żeby ulżyć sobie, wylewając wiadra pomyj na aktorów, celebrytów, ludzi ze świecznika. Kiedy przestają do nich pasować nasze wyobrażenia, odreagowujemy mieszając ich z błotem. Zapominamy, że za zasłoną pięknych sukni, czerwonych dywanów, kryją się ludzie, śmiertelnicy. Teraz to zwyczajne oblicze Meghan Markle zobaczyły miliardy innych śmiertelników. I nie do końca sobie z tym radzą.