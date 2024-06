Europa i świat "na progu fazy schyłkowej". O co toczy się gra?

Unia Europejska stoi przed szeregiem wyzwań, które są ze sobą powiązane. To m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zmian klimatu, migracji, obrony podstawowych wartości, rozszerzenia Wspólnoty czy różnic kulturowych między krajami członkowskimi.

Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego będą miały ogromny wpływ na to, jak w kolejnych latach będzie kształtowała się unijna polityka. Organ ten ma bowiem uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych, decydowania o budżecie UE i wyraża zgodę na obsadzanie najważniejszych europejskich stanowisk.