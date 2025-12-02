Logo strona główna
Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. Sąd uchylił wyrok

Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. "Ryba" i "Lala" zostali uniewinnieni
Źródło: Bartłomiej Ślak | Fakty po południu TVN24
Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R., pseudonim Ryba, oraz Dariusza L., pseudonim Lala, którzy - zdaniem śledczych - w 1992 roku porwali dziennikarza Jarosława Ziętarę i przekazali go zabójcom. Od uniewinnienia, o którym sąd pierwszej instancji zdecydował trzy lata wcześniej, odwołała się prokuratura.

We wtorek (2 grudnia) Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R. i Dariusza L. w sprawie pomocnictwa w zabójstwie Jarosława Ziętary.

"Ryba" i "Lala" do winy się nie przyznają

Mirosław R. ma dzisiaj ponad 60 lat, a Dariusz L. ponad 50. Na początku lat 90. obaj pracowali jako ochroniarze firmy "Elektromis", której działalnością przed śmiercią interesował się Jarosław Ziętara. Mężczyźni byli oskarżeni przez prokuraturę o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza.

Śledczy przekonywali, że oskarżeni Mirosław R. i Dariusz L., podając się za funkcjonariuszy policji, podstępnie doprowadzili do wejścia Ziętary do samochodu przypominającego radiowóz policyjny. Następnie przekazali go osobom, które dokonały jego zabójstwa, zniszczenia zwłok i ukrycia szczątków. W toku prowadzonego postępowania ustalono ponadto, że działali oni wspólnie z inną, nieżyjącą już osobą. Trzecim z "funkcjonariuszy", który miał brać udział w porwaniu dziennikarza, miał być "Kapela". W 1993 roku zginął - postrzelił się, choć pojawiały się teorie, że samobójstwo zostało upozorowane, bo "Kapela" miał mieć wyrzuty sumienia i obawiano się, że "pęknie" z powodu tego, co się stało z Ziętarą.

Jak wynikało z ustaleń prokuratury, motywem zbrodni miała być praca Jarosława Ziętary jako dziennikarza i jego zawodowe zainteresowania dotyczące afer gospodarczych, w których dochodziło do przenikania się świata przestępczego ze światem biznesu oraz polityki, a co za tym idzie - obawa o ujawnienie przez dziennikarza opinii publicznej szczegółów sprzecznej z prawem albo odbywającej się na granicy prawa działalności.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w 2018 roku. Proces ruszył w styczniu 2019 roku. "Ryba" i "Lala" konsekwentnie nie przyznawali się do winy.

- Nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Nigdy nie widziałem pana Ziętary - zeznawał Dariusz L.

W podobny sposób bronił się Mirosław R. - Nie znałem Jarosława Ziętary, nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem i nie widziałem go. Nie miałem żadnego powodu, żeby go porywać, nie brałem udziału w żadnym porwaniu. Nie mam wiedzy, czy w ogóle doszło do jakiegoś porwania. Nigdy nie dostałem od nikogo żadnego polecenia czy sugestii, by porwać dziennikarza - mówił, dodając, że 1 września 1992 roku, kiedy doszło do porwania dziennikarza, był "w zupełnie innym miejscu Poznania" i odprowadzał swojego syna do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Mirosław R. mówił w sądzie, że był zaskoczony zatrzymaniem w tej sprawie, dodał, że został wtedy dotkliwie pobity. Wskazał też, że wyraził zgodę na badanie wariografem, bo "nic nie wie o tej sprawie, więc nie miał nic do ukrycia". Wskazał również, że został oczerniony przez organy ścigania, a fałszywe oskarżenia doprowadziły do "załamania jego życia".

Sąd pierwszej instancji uznał, że zarówno Mirosław R., jak i Dariusz L. są niewinni. Zasądził na ich rzecz po 9720 złotych od Skarbu Państwa.

Prokuratura żądała dla oskarżonych 25 lat więzienia. Od wyroku się odwołała.

Jarosław Ziętara (1968-1992)
Nowe ślady w sprawie Ziętary (04.04.2011)
Źródło: TVN24

"Do takich dowodów należy podchodzić z dużą ostrożnością"

W 2022 roku sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Sławomir Szymański, uzasadniając wyrok podkreślał, że oskarżonych obciążały przede wszystkim relacje trzech osób: Marcina B., Jerzego U. oraz Marka Z. - Wszystkie te osoby miały problemy z prawem. Pierwszy z mężczyzn odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo policjanta. Decydując się na współpracę z prokuraturą liczył, że poprawie ulegnie jego sytuacja prawna. Podobnie miało to miejsce w przypadku Jerzego U., który ubiegał się o ułaskawienie czy Marka Z., który był przesłuchany niedługo po tym, jak zaczął odbywać karę - mówił wtedy sędzia Szymański.

Na odczytaniu wyroku w 2022 roku pojawił się jeden z oskarżonych, Mirosław R., pseudonim Ryba
Na odczytaniu wyroku w 2022 roku pojawił się jeden z oskarżonych, Mirosław R., pseudonim Ryba
Źródło: TVN24

Wskazał, że wszyscy liczyli, że obciążenie zeznaniami wskazanych przez prokuraturę mężczyzn może być dla nich opłacalne.

- Oczywiście sam fakt, że świadkowie decydowali się na składanie zeznań, licząc na korzyści, nie dyskryminuje ich wiarygodności. Polski system karny ma mechanizmy, które mają torpedować solidarność przestępczą. Mówię tu o funkcji świadka koronnego czy małego świadka koronnego. Orzecznictwo jednak wymaga, żeby do takich dowodów podchodzić z dużą ostrożnością - zaznaczał sędzia.

Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Źródło: archiwum rodziny J. Ziętary

W przytoczonym uzasadnieniu wyraził uznanie dla prokuratury, która "za wszelką cenę usiłowała wyjaśnić jedną z najtrudniejszych zagadek w Polsce po 1989 roku". Sędzia długo przytaczał czynności, które śledczy wykonywali, żeby namierzyć ciało zabitego Jarosława Ziętary. Ich działania jednak nie przyniosły skutku.

Śmierć dziennikarza

Jarosław Ziętara został porwany 1 września 1992 roku. O godz. 8.40 wyszedł z domu przy ul. Kolejowej. Do redakcji miał 15 minut piechotą. - Jarek chodził do pracy przez park Wilsona i prawdopodobnie też tego dnia przez ten park szedł, jeśli tylko dotarł do tego miejsca - mówiła Beata Sauer, była partnerka Jarosława Ziętary.

W pracy miał się pojawić o godz. 9. Nie dotarł. - Został na pewno uprowadzony między miejscem zamieszkania a redakcją - mówił Krzysztof M. Kaźmierczak, jego kolega z "Gazety Poznańskiej".

Ziętara zaginął 1 września 1992 r. w drodze do pracy
Ziętara zaginął 1 września 1992 r. w drodze do pracy
Źródło: tvn24

Śledczy na początku nie brali pod uwagę wersji zakładającej uprowadzenie i zabójstwo Ziętary. Samobójstwo, ucieczka w góry lub do Anglii, związanie się z grupa przestępczą - takie hipotezy stawiała policja. Morderstwa na zlecenie nie brali poważnie pod uwagę. - Odbierałam tych policjantów jako takie matołki. Oni nie zwracali uwagi na to, co mówię - wspominała Sauer.

Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Studenci dowiedzą się o historii Jarosława Ziętary

Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Studenci dowiedzą się o historii Jarosława Ziętary

Jarosław Ziętara 30 lat temu wyszedł do redakcji i zniknął bez śladu

Jarosław Ziętara 30 lat temu wyszedł do redakcji i zniknął bez śladu

Śledztwo dopiero po roku

Śledztwo w tej sprawie ruszyło dopiero w 1993 r. - Znika lub ginie dziennikarz. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Nie dlatego, że coś napisał, tylko dlatego, że mógł coś napisać - mówił prokurator Jacek Tylewicz.

Korzystano nawet z usług jasnowidza. - Nie był w stanie pomóc. Był tylko pewny, że Jarosław Ziętara nie żyje - wspominał Tylewicz. Sprawy nie dokończył - w międzyczasie przeniesiono go do prokuratury wojewódzkiej. Jego następca ją umorzył.

W 1998 r. poznańska prokuratura uznała, że Ziętara został uprowadzony i zamordowany. Wtedy postawiono tezę, że to mogło mieć związek z działalnością dziennikarską, ale sprawę umorzono. Nie znaleziono zwłok. Dziennikarz został jednak uznany za zmarłego. Dzięki temu, na bydgoskim cmentarzu jego rodzina mogła umieścić symboliczną tablicę.

Symboliczny grób Jarosława Ziętary
Symboliczny grób Jarosława Ziętary
Źródło: Superwizjer TVN

Wznowienie po latach

W kwietniu 2011 r. redaktorzy naczelni największych polskich gazet zaapelowali do władz i prokuratury o ujawnienie wszystkich okoliczności zaginięcia Ziętary i śledztwa w tej sprawie. To spowodowało analizę tego śledztwa w Prokuraturze Generalnej. W połowie czerwca 2011 r. śledztwo zostało podjęte na nowo w poznańskiej prokuraturze i przedłużone. Decyzją prokuratora generalnego przekazano je do Krakowa.

Dziennikarz, który wiedział za dużo. Świadek ujawnia nowe okoliczności zaginięcia i śmierci Jarosława Ziętary

Dziennikarz, który wiedział za dużo. Świadek ujawnia nowe okoliczności zaginięcia i śmierci Jarosława Ziętary

Polska
Człowiek który wiedział za dużo. Śmierć Jarosława Ziętary - reportaż

Człowiek który wiedział za dużo. Śmierć Jarosława Ziętary - reportaż

Polska

W toku śledztwa klasyfikacja prawna została zmieniona z uprowadzenia na zabójstwo. Prokuratura przesłuchała m.in. członków rodziny oraz członków Komitetu Społecznego "Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary", którzy prowadzili dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginięcia kolegi. Przeprowadziła badania odcisków palców, które zostały zabezpieczone we wrześniu 1992 roku w mieszkaniu Ziętary, ale dotąd nie były badane, zainicjowała badania biologiczne śladów zabezpieczonych w toku śledztwa metodami, które nie były znane w 1992 roku. Poddała także analizie obszerną dokumentację osób, które występują w aktach śledztwa - pod kątem ewentualnego udziału tych osób w zaginięciu dziennikarza.

Kolejne śledztwo ws. Jarosława Ziętary
Kolejne śledztwo ws. Jarosława Ziętary (11.01.2012)
Źródło: TVN24

Prokuratorzy przeprowadzili także eksperyment procesowy w Poznaniu. Polegał on na odtworzeniu wszystkich istotnych zdarzeń z udziałem Ziętary, które miały miejsce od godz. 13.30 w dniu 31 sierpnia 1992 roku do godz. 8.40 następnego dnia, kiedy wyruszył do redakcji i był po raz ostatni widziany.

W październiku 2011 r. krakowska prokuratura otrzymała dokumenty z Agencji Wywiadu. Wynikało z nich, że Ziętara dostawał propozycje pracy z UOP. Były to nowe dowody w sprawie, ponieważ w toku poprzedniego śledztwa w 1994 r. MSW informowało, iż "Jarosław Ziętara nie pozostawał w zainteresowaniu UOP i nie figuruje w ewidencji, jak i materiałach archiwalnych UOP".

Ziętara odmawiał. Utrzymywał jednak kontakty z funkcjonariuszami. - Tematy, którymi się zajmował, w części oscylowały wokół tematów, którymi służby wówczas się interesowały. Na przykład przekształcenia w KGHM, prywatyzacje dużych przedsiębiorstw - mówił Kaźmierczak.

Śledczych interesowały dawne pomieszczenia Elektromisu
Śledczych interesowały dawne pomieszczenia Elektromisu
Źródło: tvn24

- Jarek otrzymywał pewne informacje, tematy, które potem sam rozwijał. Prawdopodobnie nie był świadomy, że był wykorzystywany w pewnym sensie - dodawał Talaga.

Prokuratura wskazuje senatora

Przełomem w śledztwie wydawało się zatrzymanie w listopadzie 2014 r. Aleksandra Gawronika, jednego z najbogatszych Polaków na przełomie lat 80. i 90. (zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska). Gawronik został oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Jego proces toczył się od stycznia 2016 roku przed poznańskim sądem okręgowym.

Aleksander Gawronik: Nie mam nic wspólnego z zaginięciem Jarosława Ziętary
Aleksander Gawronik: Nie mam nic wspólnego z zaginięciem Jarosława Ziętary
Źródło: TVN 24 Poznań

Biznesmenowi i byłemu senatorowi zarzucano, że "w bliżej nieustalonym dniu czerwca 1992 roku, chcąc aby inne osoby dokonały porwania, pozbawienia wolności, a następnie zabójstwa redaktora "Gazety Poznańskiej" Jarosława Ziętary (…) nakłaniał do tego ustalonych pracowników firmy ochroniarskiej (…) w szczególności w ten sposób, że podczas prowadzonej z nimi rozmowy dotyczącej wpływu na postawę Jarosława Ziętary stwierdził, że ma on być skutecznie zlikwidowany".

- Działania Gawronika, zdaniem prokuratury, miały związek z "zawodowym zainteresowaniem Ziętary i planowanymi publikacjami dotyczącymi poznańskiej tzw. szarej strefy gospodarczej" - mówiła rzeczniczka poznańskiego sądu, sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec.

Zeznając przed sądem biznesmen zdecydowanie zaprzeczał zarzutom. - Nie można się tłumaczyć z plotek na swój temat. Jeżeli są fakty, to należy pokazać swój punkt widzenia. Tam nie ma tych faktów. Akt oskarżenia nie wymienia żadnych moich firm. Nie ma w notatkach pana Ziętary żadnych zapisków na temat moich firm i o mnie. Po prostu nie ma. Czy brak dowodu jest dowodem? - mówił Gawronik.

Gawronik: nie można się tłumaczyć z plotek na swój temat
Gawronik: nie można się tłumaczyć z plotek na swój temat
Źródło: TVN24 Poznań

Sędzia: to porażka organów ścigania państwa polskiego na ogromną skalę

W lutym 2022 roku sąd uniewinnił Gawronika. W styczniu 2024 roku wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W grudniu tego samego roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację złożoną przez prokuraturę.

- Sprawa, która się toczy 32 lata i w gruncie rzeczy nie doprowadza do żadnego efektu, to porażka organów ścigania państwa polskiego na ogromną skalę – mówił uzasadniając postanowienie Sądu Najwyższego sędzia Jerzy Grubba.

Mirosław R. i Dariusz L. zostali zatrzymani pod koniec listopada
Mirosław R. i Dariusz L. zostali zatrzymani pod koniec listopada
Źródło: TVN24

Sędzia nawiązał do słów wypowiedzianych podczas rozprawy przed sądem przez obrońcę Gawronika mec. Pawła Szwarca, który ocenił, że sprawa zaginionego w 1992 r. Ziętary należy do trzech największych porażek wymiaru sprawiedliwości III RP – obok sprawy zabójstwa gen. Marka Papały oraz morderstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony.

Jarosław Ziętara zaginął w 1992r. w drodze do pracy
Aleksander Gawronik
Aleksander Gawronik usłyszał wyrok w sprawie podżegania do zabójstwa dziennikarza
Aleksander Gawronik
Aleksander Gawronik usłyszał wyrok w sprawie podżegania do zabójstwa dziennikarza
Aleksander Gawronik opuścił areszt w sobotę
Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Aleksandra Gawronika
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika
Polska
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce
Świat
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Walczy o życie, "pokazał kciuk w górę"
Świat
Luigi Mangione stanął przed sądem
Spór o dowody w głośnym procesie
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump dał siedem dni na ucieczkę
Świat
tusk
Tusk w Berlinie, Zełenski w Paryżu, Trump na badaniu
warto wiedzieć
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Mistrz świata gra jak z nut w UK Championship
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza
Świat
01 1930 mariusz walter-0007
"Czarodziej telewizji, czarodziej naszych żyć". Wspomnienia o Mariuszu Walterze
Polska
imageTitle
Rewolucja w Słowenii. Siedem lat współpracy i wystarczy
EUROSPORT
imageTitle
Fantastyczna pogoń Polaków w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
METEO
imageTitle
Były piłkarz kadry atakuje. "Przestańcie wysyłać mi ten szrot"
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
imageTitle
Legia pogrążona w kryzysie. Kolejny mecz bez wygranej
EUROSPORT
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
METEO

