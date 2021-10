65-latka zemdlała w sklepie, nie było wolnej karetki, musiał przylecieć śmigłowiec LPR. Strajk ratowników

O strajku ratowników medycznych poinformowała w piątek Katarzyna Alesionek z Urzędu Miasta Sopotu w przesłanym do mediów komunikacie. Jak przekazała, protest potrwa od 1 do 10 października.

Apel urzędników do pacjentów

Nie było karetki, musiał przylecieć śmigłowiec

Minister o podwyżkach

- To porozumienie proponuje bardzo konkretne rozwiązania, które mają obowiązywać od dziś - bo w zasadzie od 1 października. Głównym ustaleniem wspólnym jest to, że wprowadzony zostaje 30-procentowy dodatek tzw. wyjazdowy dla ratowników - zastrzegł.

- My za każdym razem, jeżeli takie informacje do nas docierają, podejmujemy się mediacji w tym zakresie. Natomiast z punktu widzenia przeznaczenia środków na ratownictwo, to one drastycznie wzrosną w przyszłym roku ze względu na ten dodatek - ocenił.