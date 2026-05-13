Polska

Znamy szczegóły wizyty Magyara w Polsce

Peter Magyar
Magyar: Węgry i Polska są połączone specjalną relacją
Nowy premier Węgier Peter Magyar w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. W trakcie swojej pierwszej zagranicznej wizyty w roli szefa rządu spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

Podczas przemówienia po zakończeniu pierwszego posiedzenia swojego rządu, zorganizowanego w miejscowości Opusztaszer na południu Węgier, Magyar potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski.

- Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków - przekazał Magyar.

Magyar powiedział, że z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. - Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze "tej złej Brukseli" - powiedział, odnosząc się do retoryki poprzedniego rządu Viktora Orbana. Zaprosił przy tym "drogich propagandystów" poprzednich władz do towarzyszenia mu w podróży.

"Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar obalił Orbana
Wizyta Magyara w Polsce

Węgierski premier powiedział, że następnie uda się do Warszawy, gdzie przeprowadzi "bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem". - Zgodnie z planem, spotkam się też z polskim prezydentem, a następnie pojadę do Gdańska. Tam planuję spotkanie z byłym przewodniczącym ruchu związkowego Solidarność, byłym prezydentem Polski - dodał, odnosząc się do Lecha Wałęsy. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

O tym, że nowy szef rządu Węgier uda się z wizytą do Polski w przyszłym tygodniu informowała w poniedziałek szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban.

Peter Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do Warszawy. Zapowiedź powtórzył także w trakcie wieczoru wyborczego. 

pc

Źródło: PAP
