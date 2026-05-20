Ziobro w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej o nowych ustaleniach

Przemysław Nowak
Zbigniew Ziobro w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej: posłużył się wizą członka zagranicznych mediów
Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz w środę złożył zeznania w prokuraturze w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych.

- Tomasz Sakiewicz stawił się do prokuratury na wezwanie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce - poinformował na briefingu prasowym prokurator Przemysław Nowak.

Jak przekazał, szef stacji złożył zeznania, natomiast "na większość pytań nie odpowiedział". - W tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską - dodał. 

Ziobro i wiza "członka zagranicznych mediów"

Nowak poinformował też, że prokuratura "od kilku dni posiada już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro, podejrzany opuścił Europę w dniu 9 maja". - Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję: "członka zagranicznych mediów" - wyjaśnił.

- Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy. Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany - zaznaczył rzecznik.

Zapytany, co należy rozumieć poprzez "zagraniczne media", Nowak powiedział, że należy to rozumieć w ten sposób, iż chodzi o "członka zagranicznych mediów" z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. - Czyli mogą to być polskie media, natomiast nie informujemy bardziej szczegółowo - dodał.

Przesłuchanie Sakiewicza. "Nie można tego wykluczyć"

Nowak był również pytany, czy Sakiewicz, który został w środę przesłuchany w charakterze świadka, może w najbliższym czasie usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchanym jako podejrzany. Zwrócił wówczas uwagę, że przesłuchanie prezesa Telewizji Republika w charakterze świadka oznacza, że prokurator "nie ma materiału na przedstawienie mu na dzisiaj zarzutu". - Natomiast ten wątek tego postępowania jest świeży, być może będzie wyłączony do odrębnego postępowania - poinformował.

- Absolutnie nie można tego wykluczyć, ale nie ma na to w tej chwili podstaw - dodał rzecznik.

Źródło: TVN24, PAP
