Polska Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos Oprac. Aleksandra Sapeta |

Izabela Bodnar odchodzi z Polski 2050. "Zmobilizowało" ją spotkanie Hołowni z politykami PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Burakowski/EastNews

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzuty pięciu osobom w śledztwie dotyczącym inwigilacji miejscowych samorządowców.

Izabela Bodnar: jestem pewna, że sąd oczyści męża z zarzutów

Jedną z osób, które usłyszały zarzuty, jest mąż posłanki Centrum Izabeli Bodnar. W poniedziałek opublikowała ona oświadczenie.

"W związku z medialnym poruszeniem dotyczącym mojej rodziny oraz wielu nieprawdziwych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej, informuję, że mąż po czynnościach w prokuraturze, trwających niecałą godzinę, wrócił do domu" - przekazała na X.

"Mąż jest osobą niewinną, pokrzywdzoną w całej tej przedziwnej sprawie. Wspieram męża całym sercem i jestem pewna, że sąd oczyści go z wszelkich zarzutów" - podkreśliła. Posłanka oświadczyła, że na czas toczącego się postępowania "nie jest upoważniona udzielać żadnych szczegółowych informacji".

W związku z medialnym poruszeniem dotyczącym mojej rodziny oraz wielu nieprawdziwych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej, informuję, że mąż po czynnościach w prokuraturze, trwających niecałą godzinę, wrócił do domu.

Mąż jest osobą niewinną, pokrzywdzoną w całej tej… — Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) May 18, 2026 Rozwiń Oświadczenie Izabeli Bodnar w sprawie zarzutów dla męża Źródło: X

Śledztwo w sprawie inwigilacji samorządowców

Jak przekazała rzeczniczka legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz, zarzuty postawione pięciu osobom w tej sprawie dotyczą m.in. tworzenia fałszywych dowodów, ujawniania tajemnic prawnie chronionych, przekroczenia zakresu wykonywania usług detektywistycznych, podżegania do przekroczenia i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, zniesławienia i znieważenia funkcjonariusza publicznego.

WIĘCEJ O SZCZEGÓŁACH ŚLEDZTWA W TEJ SPRAWIE PRZECZYTASZ W MATERIALE PONIŻEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ruch prokuratury w sprawie nielegalnej inwigilacji samorządowców. Pięć osób z zarzutami

OGLĄDAJ: TVN24