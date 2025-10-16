Dzieci i rodzice głosu nie mają. Przynajmniej w tej sprawie

Zadania domowe nie mogą być na ocenę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Mijają dwa lata od wyborów wygranych przez koalicję 15 października. W edukacji jedną z największych zmian wprowadzonych przez rząd Donalda Tuska - zapowiedzianą w tzw. stu konkretach - była likwidacja obowiązkowych zadań domowych.

Po półtora roku od wprowadzenia zmian resort Barbary Nowackiej sprawdził, jak szkoły je wdrażają i oceniają.

O zdanie nie zapytano jednak jak dotąd ani rodziców, ani uczniów i uczennic.

Czy coś się w zadaniach domowych zmieni? Ministra jeszcze nie podjęła decyzji.

W TVN24+ próbujemy zajrzeć tam, gdzie inni nie zajrzeli.

- Zadają tak dużo, żebyśmy nie mieli czasu na odpoczynek - żalił się Maciek z Włocławka 18 sierpnia 2023 roku. Trwała kampania przed wyborami parlamentarnymi. Donald Tusk słuchał. Już trzy tygodnie później hasło "zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych" stało się częścią "100 konkretów" na pierwsze 100 dni rządów.

Kula śnieżna zaczęła rosnąć i toczyć się coraz szybciej. W grudniu 2023 roku koalicja 15 października przejęła władzę, a już 1 kwietnia 2024 roku obowiązkowe prace domowe znikły ze szkół.

W największym skrócie od półtora roku w szkołach podstawowych jest tak:

w klasach I-III nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. To liczne zadania przygotowujące do pisania, na przykład lepienie z plasteliny, rysowanie, wycinanie, nawlekanie korali czy zabawy kulinarne;

w klasach IV-VIII prace domowe nie są obowiązkowe, a zamiast oceny zadanej pracy (dla chętnych) uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy.

Emocje wokół tych rozwiązań nie słabną. Również dlatego, że w wielu miejscach Polski uczniowie i ich rodzice skarżą się na nadmiar sprawdzianów, które zadania domowe miały zastąpić.

Kto tu jest optymistą?

1 września u Moniki Olejnik w "Kropce nad i" ministra Barbara Nowacka mówiła: - Nie możemy pozwolić, żeby dzieci wróciły do sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa. Nie wykluczam niczego.

Nowacka czekała wówczas na wyniki badania, które zleciła Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE PIB).

17 września gościem "Debaty+" w TVN24+ był dr Maciej Jakubowski, dyrektor IBE PIB. Już wtedy "uchylił rąbka tajemnicy", mówiąc: - Do końca września trwa ewaluacja w sprawie nieobowiązkowych prac domowych. Opinie nie są takie pozytywne.

OGLĄDAJ: Młodzi chcą edukacji zdrowotnej. Dyrektorka: uczennica urodziła dziecko, z braku wiedzy

2 października 2025 roku IBE PIB przekazał Ministerstwu Edukacji Narodowej raport badawczy podsumowujący pierwsze efekty zmian w zadawaniu prac domowych. Analiza oparta była na danych z ponad 7500 ankiet z reprezentatywnej próby 2081 szkół.