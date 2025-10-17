Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Wyciek "tajnych wojskowych dokumentów". Szef MON: sprawa jest poważna

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: rosyjska prowokacja będzie trwać i trzeba na nią odpowiadać
Źródło: TVN24
Kwerenda w jednostce wojskowej na razie nie wskazuje na ubytek dokumentów, ale może to być pewnego rodzaju prowokacja - ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że osoba odpowiedzialna za wyciek poufnych wojskowych dokumentów "poniesie stanowcze konsekwencje". O "tajnych dokumentach", które "znalazły się na śmietniku" napisał Onet.

W piątek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w RMF FM był pytany o doniesienia Onetu. Jak informował w czwartek portal, do redakcji dostarczono setki stron wojskowych dokumentów. Osoby, które je przekazały, twierdziły, że znalazły materiały na wysypisku śmieci.

- Podjęliśmy działania. Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie (...), choć kwerenda w tej jednostce na razie nie wskazuje na ubytek dokumentów, ale może to być pewnego rodzaju prowokacja - powiedział szef MON.

Dziennikarze dostali "tajne wojskowe dokumenty". "Wygląda na prowokację"
Dziennikarze dostali "tajne wojskowe dokumenty". "Wygląda na prowokację"

Dopytywany, czy mogła być to prowokacja ze strony rosyjskiej, Kosiniak-Kamysz powiedział, że "trzeba wszystko rozważyć". - Sprawa jest poważna, dlatego od razu jest postępowanie - zaznaczył.

- Jeżeli ktokolwiek by się dopuścił i złamał ustawę o ochronie informacji niejawnej (...), to jest sprawa karna. Jeśli ktokolwiek by się czegoś takiego dopuścił, to poniesie stanowcze konsekwencje - zapowiedział. Dodał, że Żandarmeria Wojskowa będzie na bieżąco informować o przebiegu postępowania.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

Tajne wojskowe dokumenty trafiły do redakcji

Jak opisał Onet, do redakcji trafiły mapy składów wojskowych, plany ewakuacji materiałów wybuchowych w przypadku wojny, procedury operacyjne, opisy techniczne magazynów materiałów wybuchowych, dane osobowe pracowników jednostek, plany rozmieszczenia jednej z jednostek w ramach ćwiczeń i wiele innych dokumentów.

Onet podał, że w korespondencji z portalem 2. Regionalna Baza Logistyczna (2RBLog) sprawująca nadzór nad składem, z którego pochodzą dokumenty, twierdzi, że redakcja dysponuje bezprawnie sporządzonymi kopiami, a oryginały wskazanych materiałów "zostały zarchiwizowane lub zniszczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami".

Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła
Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła

Olsztyn

Tego dnia rzecznik Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podpułkownik Marek Chmiel przekazał, że gdy tylko jednostka wojskowa dowiedziała się o możliwości posiadania przez Onet dokumentów wojskowych, 2RBLog natychmiast wszczęła postępowanie wyjaśniające wewnątrz jednostki.

Postępowanie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie dokumentów wojskowych prowadzi też Żandarmeria Wojskowa.

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: RMF FM, Onet, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Żandarmeria Wojskowa
27-latek został tymczasowo aresztowany
Nożem uderzał w klatkę piersiową, głowę i bark. Poszło o kobietę
Łódź
imageTitle
Ból na korcie, urodziny w szpitalu. "Nowy poziom komizmu"
EUROSPORT
Paweł S.
Twórca Red is Bad "składa obszerne wyjaśnienia"
Polska

