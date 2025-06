Jedni poparli swoich kontrkandydatów, inni nie. Czy to coś zmieniło?

Wyniki exit poll drugiej tury wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Z sondażu late poll wynika, że Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Zdobył 50,7 procent głosów. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył według tego badania 49,3 procent głosów. Frekwencja w wyborach wyniosła 71,7 procent.

Late poll to badanie pozwalające na otrzymanie prognozowanych wyników wyborów na podstawie danych uzyskanych z wybranych lokali wyborczych po ich zamknięciu.

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 1 punkt procentowy. W nocy oczekujemy na kolejny late poll.

Z kolei według badania exit poll z godziny 21, w którym błąd oszacowania wyniku wynosił +/- 2 punkty procentowe, kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 50,3 procent głosów, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości 49,7 procent.

Jak zagłosował elektorat kontrkandydatów?

Jeżeli chodzi o kandydatów lewicowych, Magdalena Biejat już po tym, jak odpadła z wyścigu o fotel prezydencki, zadeklarowała: - Ja głos w drugiej turze oddam na Rafała Trzaskowskiego i do tego samego zachęcam wyborców Lewicy. Swoim wyborcom głosowanie na kandydata Koalicji Obywatelskiej rekomendowała też Joanna Senyszyn, która zjawiła się na marszu poparcia prezydenta Warszawy: - Niech do Pałacu Prezydenckiego powędrują czerwone korale, które mają zaczarowaną moc - powiedziała wówczas, wręczając Małgorzacie Trzaskowskiej korale, które stały się symbolem prowadzonej przez nią kampanii wyborczej.

Adrian Zandberg nikomu nie udzielił swojego poparcia. Zwrócił uwagę, że "wyborcy to nie puchar przechodni, którego jeden polityk może oddać drugiemu". - Wyborcy to są mądrzy ludzie, mający swoje poglądy, wartości i zgodnie z nimi będą głosować - dodał. Czy to wpłynęło na wyniki wyborów?

Jak wynika z sondażowych wyników, 83,7 procent elektoratu kandydata partii Razem w drugiej turze zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli chodzi o wyborców Magdaleny Biejat, Rafała Trzaskowskiego poparło 88,4 procent elektoratu kandydatki Lewicy. Krzyżyk przy nazwisku urzędującego prezydenta stolicy postawiło też 80,9 procent wyborców Joanny Senyszyn.

- Adrian Zandberg oficjalnie nie przekazał poparcia żadnemu z dwóch kandydatów. Zgodnie z przewidywaniami większość jego wyborców zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego, ale warto zauważyć, że ponad 16 procent odpłynęło do Karola Nawrockiego – mówi doktor Michał Kotnarowski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Podobne proporcje, na co zwraca uwagę ekspert, widać jednak u wyborców Joanny Senyszyn, choć ona oficjalnie poparła Rafała Trzaskowskiego. - Mimo tego 81 procent jej elektoratu wybrało popieranego kandydata, a 19 procent zagłosowało na Nawrockiego. To pokazuje, że oficjalne popieranie - przynajmniej w przypadku wyborców lewicowych - nie musi wcale wpływać na późniejsze decyzje przy urnach. Może na to wpływać fakt, że dla wyborców lewicowych ważne są postulaty społeczne - dodał dr Kotnarowski.

Z kolei 87,1 procent wyborców Sławomira Mentzena oddało głos na Karola Nawrockiego (co stanowiło 24,7 procent wszystkich głosów kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość).

Na Karola Nawrockiego zagłosowało też 92,5 procent wyborców Grzegorza Brauna, czyli 7,2 procent wszystkich głosów kandydata PiS.