Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Krótka rozmowa: wchodzisz w to czy nie?". Jak polscy medycy pomagali rannym w Ukrainie

05 1925 fpf cl-0028
Prof. Gałązkowski przesłał zdjęcie obrażeń Ukrainki do prof. Maciejewskiego
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, profesor Robert Gałązkowski, opowiadał w "Faktach po Faktach" TVN24 o tym, jak polscy medycy pomagali rannym Ukraińcom. Wspominał historię 22-latki z "rozerwaną" klatką piersiową, którą udało się uratować. - Efekt jest taki, że dzisiaj wychowuje dwójkę małych dzieci, a praktycznie o śladach tego dramatycznego obrazu nie ma już mowy - mówił.

Robert Gałązkowski, były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od samego początku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku pomagał ukraińskim medykom w ratowaniu zdrowia i życia ofiar konfliktu.

W "Faktach po Faktach" TVN24 opowiadał o swoich doświadczeniach. - Mocno wspierałem, z całym swoim zespołem, lekarzy ukraińskich w zakresie ewakuacji, w zakresie organizacji niewyobrażalnych zabiegów ratujących życie, bo charakterystyka obrażeń wynikających z nalotów, z bombardowań, jest przerażająca, po prostu przerażająca - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krzysztof Gawkowski
"Nie dam głowy, że wojny nie będzie". Doświadczenia Ukrainy lekcją dla Polski
Piotr Wójcik
Rustem Umierow
Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca
Świat
Moment ataku na rosyjski MiG-29
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
Świat

Ukrainka uratowana w Polsce

Gałązkowski opisał historię, kiedy dostał zdjęcie pewnej kobiety. Jak przekazał, przesłał je dalej - chirurgowi, profesorowi Adamowi Maciejewskiemu. - Krótka rozmowa: wchodzisz w to czy nie? Spojrzał, powiedział: tak. To trwało kilkadziesiąt sekund - powiedział.

- Ta pacjentka w początkowej fazie była planowana do transportu do Stanów Zjednoczonych - tłumaczył gość programu. Przekazał, że sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu, bo "ona nie rokowała, że przeżyje tak daleki transport", a "jej stan był bardzo ciężki".

Ukrainka dotarła do granicy z Polską, gdzie przed przeniesieniem jej do śmigłowca została jej pobrana krew do badań. Polscy lekarze przygotowali się do zabiegu, zanim śmigłowiec z kobietą dotarł do Gliwic. - I to nie był odosobniony przypadek. To był przypadek kunsztu polskich lekarzy zespołu profesora Maciejewskiego - podkreślił były dyrektor LPR.

Pacjentka miała, jak mówił, "rozerwaną" klatkę piersiową. - To była 22-letnia dziewczyna. Efekt jest taki, że dzisiaj wychowuje dwójkę małych dzieci, a praktycznie o śladach tego dramatycznego obrazu nie ma już mowy - podkreślał Gałązkowski.

Prof. Robert Gałązkowski opowiedział o doświadczeniach lekarki z Buczy
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Rzeczywistość wojny to "bombardowanie i zabijanie medyków"

Prof. Gałązkowski ocenił, że wojna w Ukrainie to jest inna rzeczywistość niż ta, z którą polscy medycy mają do czynienia na co dzień. - Te doświadczenia z karetki, ze śmigłowca, one oczywiście są czasami bardzo drastyczne, ale jednak nieporównywalne z doświadczeniami z wojny - mówił. Dodał, że z powodu konfliktu z mapy Ukrainy zniknęło kilkaset szpitali.

- Lekarze w szpitalach ukraińskich, tych, które tam na wschodzie jeszcze istnieją, dostają czasami 40, 50, a nawet 100 pacjentów naraz. To wymaga od nich absolutnego kunsztu podejmowania decyzji, kogo można ewakuować, kogo trzeba na miejscu zabezpieczać, a pamiętajmy, że ta dzisiejsza rzeczywistość to jest bombardowanie karetek, bombardowanie i zabijanie medyków, którzy ratują rannych - mówił w programie profesor WUM.

Rozmówca Piotra Kraśki opisał też, jak lekarka w Buczy prosiła mieszkańców, by wkładali do ubrań osób zabitych przez Rosjan dokumenty osobiste. Ofiary masakry były bowiem chowane często w przydomowych ogródkach, zatem dokumenty miały ułatwić ich identyfikację przy późniejszej ekshumacji. W marcu 2022 roku rosyjskie wojska zabiły ponad 400 cywilów w Buczy w obwodzie kijowskim.

- Ja oczywiście chcę wierzyć, że do tego dramatu w Polsce nie dojdzie nigdy. (...) Natomiast siłą państwa jest obronność, są procedury wewnętrznej koordynacji działań i jest system zdrowia odporny i wyszkolony na działanie z dużą liczbą osób poszkodowanych. Nawet jeżeli nie będziemy mówić o wojnie, to mówmy o zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych. To też jest dzisiaj wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia - ocenił prof. Gałązkowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz
Dron odnaleziony w Mołdawii
Wiózł przez wieś rosyjskiego drona. Sąsiedzi zawiadomili służby
Świat
OGLĄDAJ: Zgorzelski: Prezes PiS wydawał się zainteresowany informacjami premiera
pc

Zgorzelski: Prezes PiS wydawał się zainteresowany informacjami premiera

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaRatownictwo MedyczneRatownicy medyczniRatownik MedycznyZespół Ratownictwa MedycznegoZdrowie
Czytaj także:
imageTitle
Losowanie grup mundialu. Spełniło się życzenie Urbana
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Niebezpieczna noc na drogach. Tu trzeba zachować ostrożność
METEO
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór w Wiśle. Tylko pięciu Polaków z awansem
EUROSPORT
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
WARSZAWA
imageTitle
Boniek w swoim stylu skomentował wyniki losowania grup mistrzostw świata
EUROSPORT
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
METEO
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
"Prawnie wadliwa i niewiążąca". Uchwała izb Sądu Najwyższego "narusza fundamentalną zasadę"
Polska
shutterstock_347531852
Media: całkowite i krytyczne uzależnienie Rosji od Chin
BIZNES
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty wystartuje? "Popatrzył mi głęboko w oczy i wszystko było już jasne"
Polska
Donald Tusk
"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega
Polska
imageTitle
Rozlosowano grupy mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Polacy poznali potencjalnych rywali w fazie grupowej mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Zmienne szczęście Polaków w kwalifikacjach w Wiśle
EUROSPORT
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa
METEO
W wypadku ucierpiały dwie osoby
Karetka dachowała, żołnierz odjechał. "Sąd nie miał wątpliwości"
Szczecin
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"
BIZNES
Ruch pociągów został wstrzymany.
Odgłosy wybuchów na torach. Policja zna przyczynę
Poznań
Prezydent FIFA Gianni Infantino na ceremonii losowania grup MŚ 2026
Ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026
EUROSPORT
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
WARSZAWA
imageTitle
Upadł bez kontaktu z rywalem. Kolejny uraz gwiazdy NBA
EUROSPORT
Okręt podwodny w bazie wojskowej w Ile Longue we Francji
Drony nad bazą z atomowymi okrętami podwodnymi. Wojsko otworzyło ogień
Świat
imageTitle
W rodzinie siła. Wyjątkowe zwycięstwo Niki Prevc
EUROSPORT
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
METEO
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę. Podano przyczynę
Szczecin
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
WARSZAWA
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Donald Tusk
Tusk nie odpuszcza, zapowiada ponowne złożenie ustawy. I nie tylko on
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica