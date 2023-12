Wiceministrowie w rządzie Donalda Tuska. Lista

W piątek do grona kierownictwa resortu dołączył Stanisław Wziątek ( Nowa Lewica ), którego Kosiniak-Kamysz powołał na stanowisko podsekretarza stanu. To były poseł, który w przeszłości pełnił funkcję m.in. przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz stanu w MKiDN i generalną konserwator zabytków została Bożena Żelazowska . To posłanka należąca do Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga. Żelazowska będzie nadzorować Departament Ochrony Zabytków, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci oraz Departament Restytucji Dóbr Kultury.

Do resortu kultury w roli podsekretarza stanu wrócił także Andrzej Wyrobiec . Tę funkcję pełnił już w latach 2014-2015. Wyrobcowi będzie podlegał Departament Legislacyjny, Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych, Departament Prawa Autorskiego i Filmu oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego. Andrzej Wyrobiec w latach 2015-2017 był prezesem zarządu Parku Śląskiego, a w latach 2018-2019 pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Zaczynam. Rola wiceministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to konkretne zadanie - budowa prawdziwej polityki prorodzinnej. Wiem, że to wyzwanie to kredyt Waszego zaufania. To dzięki Wam - tym większy czuję na sobie ciężar odpowiedzialności. Nie zawiodę!" - napisała w mediach społecznościowych wiceszefowa MRPiPS.