"Zróbmy wielką akcję". Apel w sprawie prezydenckiego weta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy opublikował w czwartek na X nagranie, w którym zwrócił się z "wielką prośbą" do obywatelek i obywateli. - Zróbmy wielką akcję. Wszędzie, gdzie możemy, zamieszczajmy taki apel: popieram odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy łańcuchowej - powiedział.

- Piszcie również do swoich posłów i senatorów. Niech to zrobią, niech to poprą. Niech wiedzą, że takie mamy serca i taką mamy potrzebę - bez względu na to, czy głosowaliście na kogoś z PiS-u, czy z Lewicy, czy z Platformy, czy z PSL-u czy z Polski 2050 - kontynuował.

Jak podkreślał Czarzasty, "tu nie chodzi o partię, chodzi o psy". - Chodzi o nasze pociechy. Zróbmy to przed Wigilią, proszę - apelował. - Ja już to zrobiłem. W ludziach, w nas, siła - dodał.

Weto prezydenta do ustawy łańcuchowej

Prezydent Karol Nawrocki zawetował we wtorek tak zwaną ustawę łańcuchową - nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi, wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji.

Jeszcze tego samego dnia do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w prawie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że weto prezydenta będzie poddane głosowaniu.

Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne jest 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Poprzednie głosowanie w Sejmie w sprawie ustawy łańcuchowej, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, odbyło się 26 września. Wówczas za jej przyjęciem głosowało 280 posłów, przeciw było 105, a 30 wstrzymało się od głosu. Koalicja rządząca poparła projekt w całości. Inaczej wyglądało to jednak w przypadku posłów PiS. Z 188 członków tej partii za ustawą łańcuchową było 49, przeciw 84, a wstrzymało się 30.

