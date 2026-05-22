Polska

Żurek zawiesił prokuratora Janeczka

Korneluk: prokuratura uwzględnia informacje o zatrudnieniu Ziobry przez TV Republika
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił Tomasza Janeczka, swojego zastępcę do spraw wojskowych - dowiedzieli się dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński i reporter "Superwizjera" Maciej Duda. To pokłosie wydarzeń w prokuraturze podczas przesłuchania szefa Telewizji Republika.

Tomasz Janeczek to jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego. Zawieszenie ma związek z wpuszczeniem do budynku Prokuratury Krajowej ekipy Telewizji Republika przy okazji przesłuchania jej szefa Tomasza Sakiewicza w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Żurek o Janeczku: stawia partyjne interesy ponad bezpieczeństwo państwa

Żurek po godzinie 11 opublikował komunikat w tej sprawie. "To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu" - napisał o Janeczku.

"Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje. Proste" - podsumował.

Prokuratura: złamał przepisy i uchybił godności urzędu

Prokuratura podała w komunikacie, że podstępowanie w sprawie Janeczka wszczęto "z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że prokurator Tomasz Janeczek swoim zachowaniem dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybił godności urzędu".

Bezpośrednim powodem zawieszenia Janeczka jest naruszenie wewnętrznych procedur poprzez wprowadzenie do strefy ochronnej Prokuratury Krajowej osób z Telewizji Republika bez kart identyfikacyjnych i wymaganej kontroli. Miał on użyć własnej karty identyfikacyjnej, aby wprowadzić do budynku nieuprawione osoby.

Prokuratura przekazała, że zachowanie Janeczka "może wskazywać na (...) podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora".

Jak wyjaśniono, decyzja "została podjęta w celu ochrony autorytetu prokuratury oraz interesu publicznego, a także zapobieżenia negatywnym skutkom mogącym wynikać z dalszego wykonywania przez niego obowiązków służbowych, zwłaszcza w kontekście kwestionowania legalności i zasadności podejmowanych czynności oraz decyzji".

Jak przekazano w komunikacie, Żurek spotkał się w piątek z Janeczkiem, poinformował go o zawieszeniu i szczegółowo przedstawił uzasadnienie decyzji. "Prokurator Tomasz Janeczek odmówił odbioru tego dokumentu" - poinformowano.

Zawieszenie prokuratora w czynnościach służbowych jest natychmiast wykonalne. Prokuratorowi przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Sakiewicz przesłuchany w prokuraturze

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz został w środę przesłuchany w prokuraturze w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.

Prokurator Przemysław Nowak informował, że "do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce".

Jak przekazał, szef stacji złożył zeznania, natomiast "na większość pytań nie odpowiedział". - W tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską - dodał.

Udostępnij:
Tagi:
Waldemar Żurek, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
