- Nie - odpowiedział. - Nie, bo dla mnie aborcja to jest zabijanie ludzi - dodał. Na uwagę prowadzącego rozmowę korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony, że chodzi o pomocnictwo, Duda powtórzył: - Dla mnie jest to po prostu niestety pozbawianie ludzi życia.

- Natomiast inne osoby, które w jakiś sposób uczestniczyłyby w tym procederze, w sposób nielegalny, to ich penalizacja to jest zupełnie inna sprawa - ocenił.

Afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. "Należy uczciwie tę sprawę przeprowadzić"

Według prezydenta Dudy, należy "zgodnie z regułami, zasadami sprawiedliwości i praworządności uczciwie tę sprawę przeprowadzić". - Jeżeli się okaże, że rzeczywiście były popełnione przestępstwa, to trzeba będzie ukarać ludzi za to odpowiedzialnych - powiedział.

Dodał, że "nie zna tej sprawy w szczegółach". - Natomiast słyszę różne pogłoski, różne krzyki, bajki o setkach tysięcy osób podsłuchiwanych na przykład Pegasusem. Co jest kompletną nieprawdą i wszyscy już wiemy, że to jest nieprawda - ocenił.

Przyznał, że "owszem, zostały dokonane aresztowania", ale "dzisiaj wokół tych aresztowań, sposobów zatrzymania i traktowania osób zatrzymanych, są bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy działano zgodnie z prawem i czy nie naruszono podstawowych praw człowieka". - Więc podchodźmy do tego spokojnie - powiedział. - Najważniejsze jest, żeby było przestrzegane prawo. Jeżeli prawo było naruszone, jeżeli były popełniane przestępstwa, to osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny zostać ukarane. I to obowiązuje w każdą stronę - ocenił.