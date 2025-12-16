Logo strona główna
Polska

Zakulisowe rozgrywki wokół szczytu G20. Ludzie Nawrockiego mieli się poskarżyć na rząd

|
Marcin Przydacz
Zakulisowe rozgrywki wokół szczytu G20. Ludzie Nawrockiego mieli się poskarżyć na rząd
Źródło: Katarzyna Kowalska/Fakty po Południu TVN24
Amerykanie zaprosili Polskę na przyszłoroczny szczyt G20, a rząd "będzie pełnił pewną rolę wykonawczą czy podwykonawczą", jak ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak opisała "Gazeta Wyborcza", wynika to z tego, że otoczenie Karola Nawrockiego miało poskarżyć się w Białym Domu na rząd Donalda Tuska.

Przygotowania do przyszłorocznego szczytu G20 na Florydzie to powód obecności szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w Waszyngtonie. Ma on grać pierwsze skrzypce po polskiej stronie.

Kulisy takiego stanu rzeczy opisała "Gazeta Wyborcza". Rząd miał zaproponować dwóch tzw. szerpów, czyli osoby odpowiedzialne za przygotowania: wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego i właśnie Marcina Przydacza. Jednak otoczenie prezydenta miało się poskarżyć w Białym Domu i w efekcie przygotowania polskiego udziału w szczycie zmonopolizować miał minister Przydacz.

- Powtarza się scenariusz z sierpnia, gdy ludzie prezydenta wykorzystali swoje kontakty w Białym Domu i doprowadzili do wyproszenia premiera z międzynarodowej telekonferencji poświęconych Ukrainie. To po prostu dziecinada - tak ocenił sprawę rozmówca "Gazety Wyborczej", który chciał zachować anonimowość.

- Tutaj ta współpraca powinna funkcjonować, jeśli prezydentowi i otoczeniu prezydenta zależy na tym, żeby wzmacniać pozycję Polski, a nie żeby utrudniać życie rządowi - skomentował rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka, poseł KO.

Marcin Przydacz
O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Zełenskim? "Trzy bloki tematów"
Sławomir Cenckiewicz
Śledztwo po publikacji w sprawie Cenckiewicza
Wołodymyr Zełenski
Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Zabiegał o to Sikorski, pochwalił się Nawrocki

Polska nie jest stałym członkiem G20. Udział w szczycie w Miami, organizowanym przez Stany Zjednoczone w grudniu przyszłego roku, możliwy stał się dzięki awansowi polskiej gospodarki w 2025 roku do grona państw, których PKB przekroczył bilion dolarów. Na początku września ogłosił to premier Donald Tusk.

W przeddzień wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu 3 września ten fakt gospodarczy był tematem rozmowy szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu Marco Rubio.

- Zabiegałem też o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją w przyszłym roku grupy G20, zaprosiły nas do tego grona - powiedział po spotkaniu wicepremier Sikorski.

Dzień po tej zapowiedzi o zaproszeniu, jakie usłyszał w Gabinecie Owalnym, poinformował prezydent Karol Nawrocki. - Dostałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 - oświadczył.

Zaproszenie dotyczy udziału w konkretnym szczycie, ale jest też pierwszym krokiem do stałej obecności Polski w prestiżowym gronie G20.

Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
BIZNES
Szynkowski vel Sęk o "brudnym aucie" na Łotwie
"Niewypucowane auto" prezydenta. Sikorski "bardzo przeprasza"
Karol Nawrocki
"Wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta"

"Na końcu wygląda to źle"

G20 to 19 najbogatszych gospodarek świata, a także Unia Europejska i Unia Afrykańska. - Udział w grupie G20 daje Polsce przełożenie na politykę nie tylko i wyłącznie regionalną, ale przede wszystkim, to chyba znaczące, na politykę globalną - skomentował Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute Central Europe Biuro w Warszawie. - Polska do tej pory nie uprawiała dyplomacji globalnej - dodał.

Mówiąc wprost, warto być przy stole z najbogatszymi gospodarkami świata. Wokół polskiego udziału właśnie rozpoczęła się kolejna odsłona wewnętrznego sporu.

- To nie kto inny, tylko Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, oświadczył. Komu? Karolowi Nawrockiemu. A dlaczego Karolowi Nawrockiemu? Bo Donalda Tuska tam ani nie było, ani nikt go nie zaprasza - powiedział poseł PiS Michał Wójcik.

- Wzrost gospodarczy absolutnie nie zależy od niego (Karola Nawrockiego - red.), tylko od obywateli, przedsiębiorców i rządu Rzeczypospolitej Polskiej - skomentował poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.

- Gierka Pałacu Prezydenckiego, która miałaby umniejszać rolę rządu, jest po prostu bezsensowna i szkodliwa - ocenił Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł KO. - Na końcu wygląda to źle, że w oczach naszych sojuszników występujemy jako, nie wiem, władza pokłócona albo taka, która nie może ze sobą współpracować - dodał.

Magdalena Biejat - Janusz Cieszyński
Biejat w "Kropce nad i": wpuścili prezydenta w maliny
Myśliwce MIG-29
Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
BIZNES

Rząd w roli "wykonawczej lub podwykonawczej"

Do skutecznego przeprowadzenia przygotowań do udziału Polski w szczycie i w towarzyszących spotkaniach udział przedstawicieli rządu jest niezbędny. W ramach G20 osobno spotykają się głowy państw, osobno szefowie dyplomacji czy resortów finansów.

- W naszej delegacji jest pani dyrektor z MSZ-u, więc proszę tutaj nie insynuować, że nie ma jakiejś koordynacji - powiedział dziennikarzom Marcin Przydacz. To właśnie on w mediach społecznościowych w drodze do Waszyngtonu podkreślał skuteczność dyplomacji prezydenta, a tej rządowej zarzucał emocjonalne seanse nienawiści.

Marcin Przydacz widzi podział ról w polskiej delegacji w taki sposób, że rząd będzie dostarczał wszelkiego rodzaju informacje i "w tym sensie będzie pełnił pewną rolę wykonawczą czy podwykonawczą wobec szerpy". A to właśnie on jest "szerpą".

- To jest absolutnie nieodpowiedzialne, znowu na pierwszy plan wysuwa się ego polityczne, a nie interes i racja stanu - oceniła Barbara Oliwiecka, posłanka Polski 2050.

Nie po raz pierwszy na odcinku relacji polsko-amerykańskich. W tym temacie kancelaria prezydenta zdaje się wybierać, kiedy może pochwalić się skutecznością, a kiedy woli wrócić do podziału ról, który próbuje przekraczać.

Przed szczytem na Alasce w wideokonferencji z amerykańskim przywódcą wziął udział prezydent Nawrocki, ale na spotkanie po szczycie z europejskimi przywódcami w Białym Domu już nie poleciał.

Rubio
Ważna deklaracja sekretarza stanu USA. "Polska zajmie należne jej miejsce"
Świat
Marcin Przydacz
Sikorski pokazał dokument. Prezydencki minister komentuje
Uniwersytet Karola. Praga. Karol Nawrocki wygłasza wykład
Węgierskie media reagują na decyzję Nawrockiego. Piszą o "skandalu"

Czasami to jednak rząd "prowadzi politykę zagraniczną"

Pod koniec listopada do mediów wyciekł projekt amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego, stawiającego pod ścianą Ukrainę i niebezpiecznego dla Polski, ze względu na enigmatyczny punkt, że w naszym kraju "będą stacjonować europejskie myśliwce".

Na bezpośrednie pytanie dziennikarki: "Czy na przykład pan prezydent Nawrocki chce zadzwonić do prezydenta Trumpa po starej znajomości?", prezydent Nawrocki odpowiedział tylko tyle: "Zna moje stanowisko w odniesieniu do braku zaufania do Federacji Rosyjskiej".

Nawet dla polityków Prawa i Sprawiedliwości rola prezydenta stała się wtedy jakby mniej wiodąca. - Rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent z nim współdziała - powiedział 24 listopada poseł PiS Paweł Jabłoński.

Przy okazji prestiżowego szczytu G20 wrócił pierwotny punkt widzenia.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

G20Karol NawrockiDonald TuskMarcin PrzydaczUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USADyplomacja
Katarzyna Kowalska
