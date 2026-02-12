Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkanie Rady Pokoju coraz bliżej. Co zrobi Nawrocki? Pytamy

|
Karol Nawrocki
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Źródło: TVN24
Już 19 lutego w USA odbędzie się spotkanie inaugurujące Radę Pokoju pod egidą Donalda Trumpa. Polskie władze dostały zaproszenie do Waszyngtonu. Czy, zważając na kontrowersje wokół tego gremium, Polska się tam pojawi? Pałac Prezydencki powtarza, że nie zna stanowiska rządu w tej sprawie. My pytamy o decyzję prezydenta.

Premier Donald Tusk wyjaśnił w środę, dlaczego Polska nie przystąpi do Rady Pokoju zainicjowanej przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

- W obecnych okolicznościach, jeśli chodzi o zasady, status tej Rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową (Strefy) Gazy, pewne wątpliwości o charakterze ustrojowym, jeśli chodzi o kształt tej Rady, powodują, że w tych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac Rady do spraw Pokoju - oświadczył.

Zaznaczył, że decyzja może ulec zmianie, "jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do pracy Rady".

Szef polskiego rządu sprecyzował, że ambasada Polski w USA otrzymała zaproszenie na spotkanie inaugurujące pracę Rady Pokoju 19 lutego w Stanach Zjednoczonych "dla polskiego premiera lub polskiego prezydenta". Podkreślił, że jeśli prezydent zdecyduje się uczestniczyć - jako świadek - w spotkaniu inauguracyjnym Rady, otrzyma od rządu materiały dotyczące sposobu postępowania.

Polska w Radzie Pokoju? Jest deklaracja Tuska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska w Radzie Pokoju? Jest deklaracja Tuska

Co zrobi Karol Nawrocki?

Zapytaliśmy kancelarię prezydenta, czy Karol Nawrocki poleci na to spotkanie do Waszyngtonu i ewentualnie w jakim charakterze. Rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz przekazał, że "nie ma jeszcze decyzji" w tej sprawie.

Stanowiska rządu ws. Rady Pokoju też nie ma. Bo to stanowisko powinno być w formie uchwały 

- napisał. Dopytywany, kiedy zapadnie decyzja w sprawie udziału w spotkaniu w USA, nie odpowiedział.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z pytaniem, czy kancelaria prezydenta występowała do rządu z prośbą o przesłanie oficjalnego stanowiska, na przykład w formie uchwały, w sprawie uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju oraz czy rząd przekazał takie stanowisko. Czekamy na odpowiedź.

"Widać europocentryzm"

Zaproszenie Polski do Rady Pokoju było jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się w środę. Po jego zakończeniu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki także przekonywał na konferencji prasowej, że "nie znamy stanowiska rządu".

- Przez ponad trzy i pół tygodnia nie byliśmy w stanie - jako kancelaria prezydenta - powziąć informacji na temat stanowiska polskiego rządu (…). Polacy nadal nie wiedzą, czy rząd jest zwolennikiem wejścia do Rady Pokoju - powtórzył za Boguckim szef Biura Polityki Międzynarodowej Pałacu Prezydenckiego Marcin Przydacz.

Dopytywany przez dziennikarzy o wcześniejszą wypowiedź Tuska, podkreślił, że chodzi o brak formalnego stanowiska rządu, skierowanego do prezydenta.

W ocenie Przydacza w kwestii relacji polsko-amerykańskich po stronie rządowej "widać bardzo wyraźnie przebijający europocentryzm". - Rząd patrzy przede wszystkim na świat przez pryzmat Europy, europejskich sojuszników i ogląda się na to, co, jak to zostało ujęte, poważne państwa europejskie będą robiły w danej sprawie - dodał.

- Nie można spuścić zasłony milczenia na ważną propozycję [USA - red.] - powiedział. Przydacz przyznał, że nie wiemy, jaka będzie dalsza "przyszłość i funkcjonowanie" Rady Pokoju, ale "ta decyzja, która stoi przed nami, będzie miała także i potencjalne konsekwencje w temperaturze relacji polsko-amerykańskich".

"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN

Nawrocki: usiądę do stołu z każdym, jeśli tego będzie wymagał interes Polski

Podczas jawnej części posiedzenia RBN Nawrocki mówił, że problemem nie jest to, iż rząd ma wątpliwości co do przystąpienia do formatu powstałego z inicjatywy Trumpa. - Problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi jako prezydentowi Polski (...) żadnego konkretnego stanowiska - powiedział.

Według prezydenta udział w takich inicjatywach jak Rada Pokoju "nie może być lekkomyślnie oceniany przez pryzmat osobistych sympatii lub antypatii do poszczególnych przywódców ani przez bieżące kalkulacje polityczne". - Racja stanu nie kieruje się po prostu emocjami. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę - zaznaczył.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Nawrocki przypomniał ponadto, że w trakcie kampanii wyborczej zapytano go o to, czy usiądzie do stołu z Władimirem Putinem. - Odpowiedziałem, że usiądę z każdym do stołu, jeśli tego będzie wymagał interes Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział.

- Osobiście jestem ścigany przez Władimira Putina i Federację Rosyjską, więc nie spieszy mi się do tego, żeby siedzieć i ze zbrodniarzem Putinem, i z przedstawicielem reżimu Łukaszenki. Natomiast jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem do tego gotowy - zapewnił.

Prezydent przypomniał, że jednym z członków Organizacji Narodów Zjednoczonych jest właśnie Rosja. - Taka sama sytuacja jest z grupą G20, na której szczyt zostałem zaproszony jako pierwszy polski prezydent - stwierdził.

Rosja otrzymała zaproszenie do Rady Pokoju, jednak na razie nie przystąpiła do tej organizacji.

Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni

Świat

Tusk o Radzie Pokoju: uprzedzałem pana prezydenta

W czwartek przed wylotem do Brukseli premier Donald Tusk powiedział, że "pan prezydent (na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - red.) oczekiwał jednoznacznego stanowiska, chociaż uprzedzałem pana prezydenta, zarówno wtedy, kiedy jechał do Davos, tam, gdzie po raz pierwszy ogłoszono tę inicjatywę, i także wczoraj, że tak naprawdę taktyka, jaką przyjęliśmy, dała dobre skutki".

Szef polskiego rządu zaznaczył, że Polska była, jest i będzie lojalnym, pewnym i obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a on sam jest zdeklarowanym zwolennikiem jak najbliższych więzi transatlantyckich Europy i USA. - Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak, tak długo, jak ja będę premierem polskiego rządu, na pewno wasalem. (Będzie) lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie - powiedział.

Jak podkreślił premier, taką informację przekazał prezydentowi Nawrockiemu "w sposób jednoznaczny i jasny". - Odnoszę wrażenie, że pan prezydent ma tutaj jakieś trochę odmienne zdanie w tej kwestii - dodał Tusk.

Czym jest Rada Pokoju? Najważniejsze informacje

Powołana przez prezydenta USA organizacja wzbudza wątpliwości nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Unii Europejskiej. Na początku była przedstawiana jako ciało, które będzie nadzorowało tymczasowe władze w Strefie Gazy w ramach planu pokojowego dla tego terytorium. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie, sugerują jednak, że ma ona stać się nową organizacją międzynarodową zajmującą się rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie.

Jak wynika ze statutu Rady Pokoju, znaczna część władzy spocznie w rękach Donalda Trumpa z dożywotnią funkcją przewodniczącego i ostatecznym głosem w każdej kwestii.

Więcej o Radzie Pokoju przeczytasz w tym tekście:

Rada Pokoju Trumpa. Co to naprawdę oznacza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rada Pokoju Trumpa. Co to naprawdę oznacza

Monika Winiarska

Prezydent USA Donald Trump zainaugurował Radę Pokoju 22 stycznia w Davos. W ceremonii podpisania dokumentu założycielskiego uczestniczyli przedstawiciele 19 innych państw, w tym Węgier, Bułgarii i Argentyny. Wśród sygnatariuszy nie ma przywódców Rosji, Chin ani większości państw europejskich.

Zaproszenia rozesłano do około 60 światowych przywódców. Wśród nich znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który wziął udział w ceremonii podpisania aktu powołującego Radę, ale nie złożył pod nim podpisu.

Przyłączenie Polski do organizacji międzynarodowej oznacza konieczność przeprowadzenia tzw. dużej ratyfikacji przez prezydenta, za wcześniejszą zgodą parlamentu, wyrażoną w ustawie o umowach międzynarodowych, także przy odpowiedniej uchwale Rady Ministrów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Justyna Sochacka /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiDonald TuskUSA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Nie mamy totalnie nic". Jest odpowiedź ministerstwa
EUROSPORT
Swiątek
Świątek znów zaczęła dobrze grać. Wielkie emocje w walce o półfinał
RELACJA
imageTitle
Popłakała się po pytaniu o Justynę Kowalczyk
EUROSPORT
Klatka kluczowa-224449
Rok walki bez efektu. Historia Hani to lustro chorego systemu
Piotr Wójcik
imageTitle
Drugie złoto Karlsson. Pożegnalny bieg Marcisz
EUROSPORT
Komisja Europejska
Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro
BIZNES
Pies uratowany z pseudohodowli w Raciborsku
Pierwsze psy z "fabryki szczeniąt" opuściły schronisko
Kraków
Michał Przedlacki
Dziennikarz "Superwizjera" nominowany do prestiżowej nagrody
Polska
Do zdarzenia doszło na turnieju judo w Bielsku-Białej
Incydent na turnieju judo. Biegli potwierdzili naruszenie nietykalności sędziego
Katowice
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich
Kibicowanie to lekcja życia. Czego nas uczy?
Anna Bielecka
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
METEO
Małgorzata Rozenek-Majdan
"Zamykam ten rozdział". UOKiK ukarał Małgorzatę Rozenek-Majdan
BIZNES
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
BIZNES
imageTitle
Skrzywdzeni? Przepisy są bezlitosne
EUROSPORT
David Gelernter, profesor Uniwersytetu Yale
Profesor Yale polecił Epsteinowi studentkę. "Zgrabna, ładna blondynka"
Świat
Pomylił pedały i wjechał w cukiernię
87-latek wjechał w witrynę cukierni. Nagranie
Katowice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
WARSZAWA
Sędzia Dariusz Łubowski
ENA dla Ziobry. Jest wniosek o wyłączenie sędziego
Polska
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
WARSZAWA
wypadek 5
Przejechał na czerwonym, śmiertelnie potrącił policjanta. Nie stanie przed sądem
Trójmiasto
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Nowa propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz. "Pachnie Jaruzelskim"
Patryk Michalski
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Chwyciła za poręcz schodów ruchomych (zdjęcie ilustracyjne)
Siedmiolatka chwyciła za poręcz ruchomych schodów. Spadła z kilku metrów
Białystok
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
E-recepty były przykrywką dla lekowego podziemia. Lekarze z zarzutami
Kielce
Auto uderzyło w drzewo na DW487, nie żyje kobieta
Auto uderzyło w drzewo, nie żyje 37-latka
Opole
Frida Karlsson
Nokaut Szwedki. Ma drugi złoty medal
RELACJA
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Nagranie z auta 19-latka zmienia ocenę całego zdarzenia
To nie była zwykła kolizja. Jest nagranie i zarzut dla 19-latka
Poznań
imageTitle
Trasa jak z koszmaru. Wypadały jedna po drugiej
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica