Transmisja z oczekiwania. "Nie wiem, w czyim interesie Telewizja Republika to pokazywała"

Telewizja Republika przez niemal półtorej godziny pokazywała na żywo oczekiwanie prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie z Donaldem Trumpem. - To się absolutnie nie powinno było ukazać. Nie wiem, w czyim interesie Telewizja Republika to pokazywała. Na pewno nie w interesie Polski ani prezydenta Dudy - komentowała w TVN24 Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.

Andrzej Duda musiał czekać na Trumpa

W czasie dłużącego się oczekiwania na gospodarza Białego Domu Telewizja Republika pokazywała między innymi to, jak prezydent Duda rozmawia z redaktorem naczelnym tej stacji Tomaszem Sakiewiczem i jej dyrektorem programowym Michałem Rachoniem. Członkiem polskiej delegacji na to spotkanie był Nikodem Rachoń, zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, prywatnie brat pracownika Telewizji Republika.

Szynkowski vel Sęk: też się zastanawiam, po co to pokazano

- Zastanawiam się, po co to pokazano - zwróciła się do niego dziennikarka. - Też się zastanawiam. To są kulisy, których się na co dzień nie pokazuje. Skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy - powiedział.