Polska Kto odpowiada za kryzys wokół TK? Sondaż

Sędzia Magdalena Bentkowska o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Źródło: TVN24

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ukazał się w czwartek. Zapytano w nim Polaków o to, kto ich zdaniem odpowiada za eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Największy odsetek wskazań dotyczy prezydenta Karola Nawrockiego - to 34,4 procent. Przypomnijmy, że Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwójki sędziów - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, a nie przyjął w przypadku pozostałej czwórki.

Sędziowie Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski złożyli 9 kwietnia ślubowanie w Sejmie, a następnego dnia do siedziby TK dostarczyli pismo do prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego wnosząc o umożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych. Cała szóstka została wybrana przez Sejm tego samego dnia - 13 marca 2026 roku - i w takim samym trybie.

Największy odsetek wskazań dotyczy prezydenta Karola Nawrockiego - to 34,4 procent. Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią w sondażu jest to, że za eskalację konfliktu odpowiadają wszyscy w równym stopniu: prezydent, rząd, sędziowie składający w alternatywny sposób ślubowanie w Sejmie, oraz prezes TK, który ich nie dopuścił do orzekania. Taką odpowiedź wybrało 25,3 procent pytanych. Niewiele mniej, bo 23,3 procent respondentów oceniło, że za kryzys odpowiada rząd.

10,6 procent nie ma zdania w tej sprawie. 3,5 procent uważa, że winny jest prezes TK, który nie dopuścił nowych sędziów do orzekania, a 2,8 procent - że to nowi sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta bez jego obecności.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej"

Kogo obwiniają wyborcy PiS, kogo zwolennicy KO

W sondażu widać także wyraźne podziały partyjne, jeśli chodzi o ocenę konfliktu o TK. Spośród osób, które w 2023 roku głosowały na Koalicję Obywatelską, 79 procent o obecny stan rzeczy obwinia prezydenta, 13 procent wszystkie strony, a zaledwie jeden procent obecny rząd.

W przypadku zwolenników PiS 70 procent winą obarcza koalicję rządzącą, 14 procent wszystkie strony po trochu, a odsetek osób, które obwiniają prezydenta, wynosi zero procent.

"Rz" pisze w komentarzu do wyników sondażu, że zdaniem zdecydowanej większości konstytucjonalistów przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK jest obowiązkiem prezydenta, a nie jego prerogatywą czy kompetencją. "Z drugiej strony eksperci zwracają też uwagę, że nie było żadnego uzasadnienia dla zwlekania z obsadzaniem wakatów w TK, w miarę zwalniania stanowisk przez odchodzących sędziów" - dodaje gazeta.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 kwietnia 2026 roku metodą telefoniczną CATI na próbie 1074 dorosłych Polaków.