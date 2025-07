Słowa o "zamachu stanu". Pełczyńska-Nałęcz: były naciski i to publiczne

Pełczyńska-Nałęcz o słowach Hołowni o "zamachu stanu" Źródło: TVN24

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w Polsat News powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". - Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: Nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył.

Pytany, kto składał mu te propozycje, odmówił wymienienia nazwisk. Wspomniał natomiast o politykach, prawnikach i ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Pełczyńska-Nałęcz o "zamachu stanu"

W poniedziałek o słowa Szymona Hołowni została zapytana w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050). - Wróćmy do początku całej tej historii, bo tu trzeba zobaczyć duży obrazek. Odbyły się wybory, których wynik (...) nie satysfakcjonuje, jak rozumiem, wszystkich w naszej koalicji. Z tym, że my jako Polska 2050 od początku powiedzieliśmy tak: Jest taki wynik wyborów, nie satysfakcjonuje nas, ale jest demokracja, szanujemy - mówiła.

- Natomiast, muszę to powiedzieć, cała grupa polityków określonej partii, największej partii koalicyjnej, zaczęła huśtać nastrojami społecznymi i nie chcę tu wymieniać personaliów - dodała.

Jak mówiła, polegało to na zadawaniu pytań i sugerowaniu, że trzeba ponownie przeliczyć głosy. - Były naciski i to też publiczne, więc to nie jest też nic, co było ukryte, żeby nie doszło do zwołania Zgromadzenia (Narodowego - red.), żeby nie doszło o czasie do zaprzysiężenia prezydenta - dodała.

"Przekierowanie uwagi"

Na uwagę prowadzącego Radomira Wita, że Hołownia ujawnił, że ktoś miał przychodzić do niego z sugestiami w sprawie "zamachu stanu", ministra krótko potwierdziła: - Przychodzili do niego i sugerowali.

Ministra była dopytywana przez prowadzącego rozmowę, kto miał przychodzić do Szymona Hołowni, ale podobnie jak on nie podała nazwisk, mówiąc, że "nie jest od tego, żeby te personalia ujawnić. Dodała, że "to się po prostu w przestrzeni publicznej pojawiało". Słowa Hołowni ocenia jako zbyt ostre. - Ja bym pewnie użyła słów, że to są działania mające znamiona, czyli nie tak ostro - powiedziała.

- Teraz następuje takie przekierowanie uwagi na to, czy powiedział za mocno. A ja bym zwróciła uwagę na to, co jest najważniejsze - co się zdarzyło. To znaczy była ewidentna próba jakiegoś takiego zamącenia opinią publiczną i rozhuśtania nastrojów wokół wyborów, co jest czymś bardzo, bardzo złym, długoterminowo fatalnym dla państwa polskiego, bo zaufanie do procesu wyborczego jest fundamentem demokracji - oceniła.

Hołownia "mógł użyć łagodniejszego stwierdzenia"

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz "debata publiczna o wyborach ze strony ich koalicjanta została poprowadzona w sposób maksymalnie nieodpowiedzialny".

- Bardzo szanuję socjologów, którzy w modelowaniu matematycznym, zresztą na zlecenie pana ministra Bodnara, przygotowali ekspertyzę jednoznacznie pokazującą, że pomimo pewnych punktowych nieprawidłowości (...) nie ma cienia wątpliwości, jakie były wyniki wyborów. I wszyscy widzieli te analizy, wszyscy bardzo dobrze wiedzieli, co jest - a mimo tego super nieodpowiedzialnie rozhuśtano debatę publiczną - przekonywała.

Na pytanie, czy Hołownia również "huśta" debatą publiczną przez swoją wypowiedź, ministra przyznała, że "można było użyć łagodniejszego stwierdzenia". - Nie przesuwajmy teraz odpowiedzialności za rzecz niezwykle niebezpieczną, jaką jest podważenia społecznego zaufania do wyborów - dodała.

Szczegóły spotkania Dudy i Hołowni

W niedzielę szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że Andrzej Duda spotka się na początku sierpnia z Hołownią. Wcześniej w piątek - na polecenie prezydenta - rozmawiała z marszałkiem na temat jego wypowiedzi o nakłanianiu do "zamachu stanu".

Pełczyńska-Nałęcz zapytana o cel tego spotkania mówiła, że obecnie Hołownia przebywa na krótkim urlopie i przekaże, o czym będzie rozmawiał z prezydentem w momencie wybierania się na nie. - Myślę, że (rozmowa - red.) będzie związana raczej z odchodzeniem pana prezydenta Dudy - oceniła.

