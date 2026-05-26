Są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów

Jak wyglądała interwencja służb ratunkowych w domu należącym do matki Karola Nawrockiego?

W sprawie zatrzymano dwie osoby. Dwa wnioski do sądu o areszt dotyczą fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ zastosował już jeden areszt. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy.

Policja najprawdopodobniej ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb.

W sobotę 23 maja służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia. Te okazały się nieprawdziwe. Kilka dni wcześniej policja interweniowała - tak samo po fałszywym, jak się okazało, alarmie - w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.