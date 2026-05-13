Polska

Sikorski o Ziobrze: takich uciekinierów mieliśmy już wielu

Radosław Sikorski
Sikorski: prędzej czy później trafią pod oblicze polskiego prokuratora i sędziego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
Poszła oficjalna nota do ambasadora USA z prośbą o informację, jak to się stało - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o wjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Jak dodał, "mamy stosowną umowę, więc oczekuję, że będzie ona realizowana". Z kolei rzecznik MSZ mówił o osobnej nocie, tym razem skierowanej do rządu Węgier.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kontynuuje ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W zeszły weekend wyjechał on z Węgier do USA. W rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika przyznał, że jest w Waszyngtonie.

Marcin Złotkowski

Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób

- Takich uciekinierów przed polskim wymiarem sprawiedliwości mieliśmy w historii już wielu - mówił szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o sprawę Ziobry w kuluarach Kongresu Morskiego w Szczecinie. - Pan Falenta uciekł do Hiszpanii bodajże, pan pirat drogowy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mamy tam też kolejnego gagatka, który się nie rozliczył z pieniędzy Orlenu, pan od Red is Bad na Dominikanie, myślał, że tam się skutecznie zaszył - wymieniał Sikorski.

- Prędzej czy później trafią panowie przed oblicze polskiego prokuratora i polskiego sędziego, który wyda, mam nadzieję, sprawiedliwy wyrok - powiedział szef MSZ.

Pytany o relacje Polski z USA w kontekście wjazdu Ziobry do tego kraju, odpowiedział, że "poszła oficjalna nota" do ambasady amerykańskiej w Warszawie "z prośbą o informację, jak to się stało". - Mamy stosowną umowę, więc oczekuję, że oczywiście będzie ona realizowana - skwitował Sikorski.

Polska pyta Węgry o Ziobrę i "dokument podróży"

Z kolei rzecznik MSZ przekazał, że notę w sprawie Ziobry Polska skierowała również do Węgier. - Poprosiliśmy stronę węgierską o wskazanie, czy były minister Ziobro posiadał - a jeśli tak, to jakiego typu - węgierski dokument podróży, który umożliwiłby mu opuszczenie terytorium Węgier, przekroczenie granicy i wjazd do USA - powiedział Maciej Wewiór.

Przypomniał, że "nowa węgierska administracja, zanim została zaprzysiężona, deklarowała, że nie będzie zgody na to, by panowie Ziobro i Romanowski mieli schronienie na terytorium Węgier". - Więc tutaj sytuacja była jak najbardziej jasna - ocenił Wewiór.

Źródło: TVN24, PAP
Zbigniew ZiobroRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
